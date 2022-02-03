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Тіна Кароль стала членом журі відбору на Євробачення 2022

3 Лютого 2022, 17:56
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Тіна Кароль стала членом журі відбору на Євробачення 2022

Відома українська співачка, народна артистка країни Тіна Кароль стала членом журі відбору на Євробачення 2022.

Проте оргкомітет поки не назвав інших членів журі. Найімовірніше їх імена стануть відомі найближчими днями.

Для Тіни це не перший досвід суддівства. Раніше вона і на вокальних шоу виступала як член журі, і на Нацвідборі на Євробачення. У 2020 році Кароль також обирала представника України на Євробачення. Тоді на міжнародний пісенний конкурс одностайним рішенням суддів та глядачів поїхав гурт Go-A.

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До речі, у фіналі відбору на Євробачення 2020 Тіна Кароль заспівала попурі зі своїх найпопулярніших треків, показавши молодим артистам, як потрібно робити live-шоу.

Ба більше, Тіна Кароль також була учасницею Євробачення. Артистка представляла Україну на конкурсі у 2006 році в Афінах (Греція). Тіна влаштувала запальні танці на Євробаченні під пісню Show Me Your Love. Тоді вона посіла 7 місце.

Фінал відбору на Євробачення 2022

Фінал відбору на Євробачення 2022 проходитиме 12 лютого. Старт трансляції о 18.30.

На основній сцені перед глядачами з’явиться Маша Єфросиніна. За лаштунками з артистами спілкуватиметься Тимур Мірошниченко.

Глядачі побачать презентації восьми конкурсних номерів. Переможця відбору визначатимуть члені журі та глядачі.

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