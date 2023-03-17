Другий сезон фентезійного серіалу Тінь і кістка вже вийшов, і на черзі – третій. Сюжет усіх 8 серій міг здатися заплутаним для багатьох глядачів – саме час з’ясувати, чого чекати від продовження.

Так, основною темою всього сезону були пошуки Аліною предметів, які зможуть посилити її магію. Її друга Мала мало не розтерзають, а спроби Аліни посилити магію за допомогою Жар-птиці перериваються через Кірігана. Аліна зізнається Малу в коханні, а потім вбиває його.

У підсумку головна героїня також вбиває генерала. За допомогою темної магії вона воскрешає Мала, хоч це й суперечить її принципам.

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Утім, їхні шляхи розходяться – Мал вирушає на пошуки себе. Король Равки Ніколай розуміє, що й сам стає монстром, дивлячись на себе в дзеркало.

Лідер банди Ворон Каз хоче знайти препарат, який посилює магічні здібності. Під час битви з Тетяною Аліна розуміє, що її магія тепер темна, після того, як вона оживила Мала.

Шоуранер Ерік Гайссерер раніше повідомляв, що у нього був сюжет на три сезони для серіалу Тіні та кістки – Netflix має можливість створити унікальне продовження.

Також шоуранери підтвердили, що Netflix уже працює над створенням спін-офу про Шістку воронів. Це буде окрема історія.

Уже влітку 2023 року покажуть нові серії Футурами. Культовий серіал від творця Сімпсонів отримає своє довгоочікуване продовження. Для цього навіть покликали на озвучку всіх тих акторів, які подарували голоси популярним героям. Тепер розкриті навіть назви деяких серій.