Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка розповіла про те, як їй уночі різко стало зле. Багатодітній мамі довелося викликати швидку.

В Instagram-stories Інна розповіла, що сталося це після весілля знайомих, де вони з Тімуром і дітьми були гостями. Каже, спати пішли о 22:00, нічого не пили, їли все те саме, що й інші.

Уже о 22:30 їй стало різко дуже погано. В Інни почало все боліти, їй стало холодно, а коли вона дійшла до ванни – тіло паралізувало.

– Я намагаюся встати й дійти до ванної, зігрітися. Доходжу. У ванній мене починає паралізувати. Я бачу, як кінцівки біліють і скручуються… Доходить до живота… Тім це відчув, прийшов до мене, швидко відніс на ліжко і побіг по допомогу. Почалася блювота. Викликали швидку, – розповіла Інна.

Додає, на швидку допомогу чекали 90 хвилин, увесь цей час четверо людей масажували їй акупунктурні точки, щоб вона не знепритомніла. У підсумку лікарі приїхали без нічого – у них не було навіть термометра.

– Запропонували відвезти мене в лікарню (ще 90 хв, там чекати до 7:00, поки почнеться робочий день, бо нікого немає). На годиннику – година ночі. Від такої допомоги я відмовилася. У нас у компанії була лікарка. Я довірилася їй. Вона обколола мене чимось, мене відпустило і я заснула. Чому не давала зробити це раніше? Бо хотіла, щоб мені діагностували причину, а не рандомно колоти. Але вибору не було, – зазначила Мірошниченко.

Каже, станом на зараз вона здорова, проте досі не знає, що це було.

Фото: Інна Мірошниченко