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Тікали вночі з оберемком троянд: як Оля Полякова обікрала клумбу міськвиконкому

19 Листопада 2022, 12:40
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова розповіла, як у шкільні роки разом із подругою вкрала троянди біля будівлі міськвиконкому. Історією вона поділилася в ефірі проєкту Improv Live Show на Новому каналі.

– Коли мені було років 12, ми з подругою перед першим вересня вирішили вкрасти троянди, які росли біля будівлі виконавчого комітету міської ради. Тихесенько зібралися десь о 22:00, вдягнені в чорне, – згадує артистка.

Improv Live Show

Фото: Новий канал

Утім, дівчата не врахували, що міськвиконком був весь в ілюмінації.

– Там світло навіть уночі (сміється). Взяли ножиці, нарізали троянд, обчистили всю клумбу. Бо що більшим був букет, то гарнішим він нам здавався. У якийсь момент почули незрозумілий крик. Злякалися, взяли в оберемки троянди й побігли. А та людина побігла за нами. Поки тікали, я обдерла собі всі руки, груди, але квіти не випустила. Врешті ми втекли в під’їзд, нас не наздогнали. Наступного дня були, звісно, зірками, оскільки мали найкращі букети, – розповідає Полякова.

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