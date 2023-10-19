The Hardkiss, Bryangin, Krutь: 7 кліпів цієї осені, які ви могли пропустити

Час слухати та дивитися новинки цієї осені – Факти ICTV зібрали 7 кліпів українських виконавців, які варті вашої уваги.

Bryangin – Очі кольору безодні

Цієї осені український співак і автор пісень Bryangin презентував новий танцювальний трек Очі кольору безодні та кліп на нього. Як і більшість пісень артиста, композиція присвячена любові та щирим почуттям до коханої дівчини.

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Режисером кліпу на нову пісню став Богдан Буневич. Головна ідея відео – у тому, як легко уява може перетворити мистецьку творчість на реальність. У кліпі Bryangin створює фантазійний світ та образ дівчини, у яку закохується. Творчість артиста стає простором, де він малює не лишень картину, а й почуття.

– Bryangin створює образ дівчини з очима кольору безодні, які зачаровують його загадковістю і глибиною. Під час виконання пісні співак віддається миті, танцюючи з уявною коханою. Це відображає головну силу мистецтва – воно оживляє почуття, – пояснює режисер.

Headachee – По колу

Київське сьорф-рок/шугейз тріо, створене влітку 2021 року, випустило кліп на пісню з нової платівки По колу. Це дебютний відеоролик гурту, до виходу якого музиканти навіть випустили мерч – стильні шопери із символікою колективу.

Переглядати сповнений зеленню кліп і переслуховувати пісню із янгольським вокалом – звісно ж, по колу.

The Hardkiss – 00:00

Кліп на пісню 00:00 – це присвята українським енергетикам, тим, хто тримає наше світло.

– Ідея зняти цю історію прийшла минулої зими, коли українці сиділи без світла. Багато хто знімає кіно про військових. Нам захотілося розказати про ще одних героїв нашого часу – енергетиків, – розповідають режисер Мітя Бородін та оператор-постановник Руслан Богдан.

Відео знімали в лютому цього року в Посад-Покровському. У ньому можна побачити реальних людей – працівників місцевого Херсонобленерго. З тих, кого ви можете побачити у відео, шістьох людей уже немає в живих. Енергетики загинули на роботі.

Provulok – Ти ще спиш

Автор ніжно-мрійливого мініальбому Те, що важко сказати Рrovulok (Льоман Усманов) випустив нову пісню та кліп на неї.

Раніше артист створював лишень тільки інструментальні композиції із жіночим вокалом. Натомість у новому треку можна почути його голос із розповіддю про марафон 925 днів без сновидінь і казан гарячого супу.

Туча – Слеєрка

Ще одна осіння прем’єра — від української артистки та блогерки Тучі. Вона презентувала пісню та кліп Слеєрка на підтримку законопроєкту про цивільні партнерства.

У кліпі від режисерки Лізи Рудої можна побачити танцівників і представників ЛГБТ. Зокрема, у відео знялася трансгендерна блогерка й шоувумен Невгамовна Монро. Наприкінці ролика вони разом розбивають штучну стіну з написом Патріархат і образливими словами про ЛГБТ-людей.

Omana – Молодим

Столичний постгранж-гурт Omana презентував нову енергійну пісню Молодим разом із кліпом, знятим на фестивалі Faine Misto.

Випускаючи відео йтрек музиканти прагнули підбадьорити, зарядити жити і творити яскраво, бо завтра може не настати. А також, звісно, хоча б на мить відчути атмосферу свята Faine Misto.

Krutь – Пряля

Пряля — це народна хорова пісня, яка була вперше виконана у 1919 році українським хором в обробці Миколи Леонтовича. Марина Круть переосмислила її, аби показувати і закохувати у красу української музики іноземців та робити її все більш впізнаваною у світі.

До того ж ця композиція особлива для артистки і в особистому сенсі.

– Ця відеоробота нагадує мені про зв‘язок із батьком. У 1970-х роках він грав у місцевому проскурівському вокально-інструментальному ансамблі. А його синтезатор і гітара із тих часів досі зберігаються у нас вдома, – розповідає музикантка.