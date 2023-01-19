У мережі з’явився перший трейлер фільму Крик 6, у якому знялася зірка Венздей Дженна Ортега. Тепер головний лиходій шукатиме своїх жертв із дробовиком у руках.

За сюжетом, маніяк Примарна особа продовжує своє полювання на чотирьох жертв, яким раніше вдалося врятуватися. Вони переїхали до Нью-Йорка у спробах розпочати нове життя.

Зараз дивляться Цікаво, що фанати франшизи побачать акторів, які вже знімалися в попередніх серіях. Серед новеньких можна помітити Сідні Прескотт, яку багато років грала Нів Кемпбелл. Фільм також привертає увагу завдяки Дженни Ортеги, яка стала дуже популярною після виходу серіалу Венздей на Netflix. У хорорі вона також гратиме одну з головних ролей. Постановниками фільму стали Метт Беттінеллі-Олпін та Тайлер Джіллетт, які працювали над попередніми частинами всесвіту. Прем’єру картини заплановано на початок весни цього року – 10 березня. 2023 обіцяє бути багатим на фільми та серіали – Netflix опублікував дати прем’єр великих робіт, які покажуть вже цього року. Серед них – Бунтівний місяць від Зака Снайдера та Вбивці Девіда Фінчера. Читайте також: 7 життів Леа, Слава та Імператриця: найкращі мінісеріали Netflix 2022 року

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