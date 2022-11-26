26 листопада в Україні вшановують 90-ту річницю Голодомору. Щорічно трагедія 1932-1933 років, яка забрала мільйони життів, припадає на четверту суботу останнього місяця осені.

Ця дата має болюче і особливе значення для кожного українця. Ба більше, сьогодні жертв сталінського режиму громадяни нашої країни вшановують під час повномасштабної війни з РФ, яка намагається повторити геноцид народу України.

Ніколи не забудемо і не дамо забути всьому світу, через що ми пройшли, а тому згадуємо, розповідаємо і говоримо, оскільки такі трагедії не можна дати забути. Зірки українського шоу-бізнесу також вшанували пам’ять жертв Голодомору.

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Співачка Софія Ротару оприлюднила скульптуру, яка є символом пам’яті дітей, убитих голодом.

Гурт Антитіла наголосив, що Голодомор був тричі-в 1921-1923 роках, 1932-1933 роках і в 1946-1947 роках.

– Пам’ятаємо жертв Голодомору – одного з найбільших геноцидів українського народу. О 16:00 запалюємо свічку пам’яті, – написав колектив.

Прима-балерина Катерина Кухар оприлюднила графіку, яка показує, що переживав наш народ у ті страшні часи.

Артистка також попросила підписників долучитися до акції Запали свічку, за допомогою якої Україна і весь світ вшановує жертв Голодомору.

Акторка Міла Сивацька наголосила, що для неї тема Голодомору в школі була найстрашнішою, і вона не могла зрозуміти, як хтось може бути на таке здатний.

– Тепер розумію. Вічна пам’ять, – зазначила Міла.

Співачка Тіна Кароль оприлюднила число людей, загиблих під час страшного голоду.

– День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933. Місце – Україна. Загиблих – 4-10, 5 млн. Війна 2022 – перемога. Не дамося нікому, – написала виконавиця.

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася публікацією свого благодійного фонду, в якому зазначено, що український народ спіткало багато лих, і одне з таких – Голодомор.

Співак Володимир Дантес наголосив, що наймасштабніший Голодомор був у 1932-1933 роках.

– Тоді тільки за офіційними даними, загинуло близько 4,5 млн людей, – сказав артист.

Ведуча Леся Нікітюк оприлюднила свічку, зазначивши, що ми пам’ятаємо.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук також вшанував пам’ять тих, чиї життя забрав голод.