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Тепер розумію, хто на таке здатний: зірки вшанували пам’ять жертв Голодомору

26 Листопада 2022, 17:14
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
София Ротару и Святослав Вакарчук
Джерело: Софія Ротару Святослав Вакарчук

26 листопада в Україні вшановують 90-ту річницю Голодомору. Щорічно трагедія 1932-1933 років, яка забрала мільйони життів, припадає на четверту суботу останнього місяця осені.

Ця дата має болюче і особливе значення для кожного українця. Ба більше, сьогодні жертв сталінського режиму громадяни нашої країни вшановують під час повномасштабної війни з РФ, яка намагається повторити геноцид народу України.

Ніколи не забудемо і не дамо забути всьому світу, через що ми пройшли, а тому згадуємо, розповідаємо і говоримо, оскільки такі трагедії не можна дати забути. Зірки українського шоу-бізнесу також вшанували пам’ять жертв Голодомору.

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Співачка Софія Ротару оприлюднила скульптуру, яка є символом пам’яті дітей, убитих голодом.

София Ротару о Голодоморе

Гурт Антитіла наголосив, що Голодомор був тричі-в 1921-1923 роках, 1932-1933 роках і в 1946-1947 роках.

– Пам’ятаємо жертв Голодомору – одного з найбільших геноцидів українського народу. О 16:00 запалюємо свічку пам’яті, – написав колектив.

Антитіла День пам'яті жертв Голодомору

Прима-балерина Катерина Кухар оприлюднила графіку, яка показує, що переживав наш народ у ті страшні часи.

Артистка також попросила підписників долучитися до акції Запали свічку, за допомогою якої Україна і весь світ вшановує жертв Голодомору.

Катерина Кухар День пам'яті жертв Голодомору

Акторка Міла Сивацька наголосила, що для неї тема Голодомору в школі була найстрашнішою, і вона не могла зрозуміти, як хтось може бути на таке здатний.

– Тепер розумію. Вічна пам’ять, – зазначила Міла.

Міла Сивацька День пам'яті жертв Голодомору

Співачка Тіна Кароль оприлюднила число людей, загиблих під час страшного голоду.

– День пам’яті жертв Голодомору 1932-1933. Місце – Україна. Загиблих – 4-10, 5 млн. Війна 2022 – перемога. Не дамося нікому, – написала виконавиця.

Тіна Кароль День пам'яті жертв Голодомору

Телеведуча Маша Єфросиніна поділилася публікацією свого благодійного фонду, в якому зазначено, що український народ спіткало багато лих, і одне з таких – Голодомор.

Маша Єфросиніна День пам'яті жертв Голодомору

Співак Володимир Дантес наголосив, що наймасштабніший Голодомор був у 1932-1933 роках.

– Тоді тільки за офіційними даними, загинуло близько 4,5 млн людей, – сказав артист.

Володимир Дантес День пам'яті жертв Голодомору

Ведуча Леся Нікітюк оприлюднила свічку, зазначивши, що ми пам’ятаємо.

Леся Нікітюк День пам'яті жертв Голодомору

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук також вшанував пам’ять тих, чиї життя забрав голод.

– Ми пам’ятаємо, хто і чому вбив голодом мільйони українців тоді. Їхні нащадки сьогодні намагаються знищити нас холодом і ракетами. Час зупинити їх. Назавжди, – наголосив музикант.

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Теги
Голодомор День пам’яті жертв Голодомору українські зірки
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