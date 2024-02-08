Суспільне мовлення підписало договір із Alyona Alyona і Jerry Heil на участь у Євробаченні 2024. Вони представлять Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Мальме (Швеція).

Alyona Alyona і Jerry Heil підписали договір із Суспільним

Alyona Alyona і Jerry Heil тепер стали офіційними представниками України на Євробаченні 2024. На конкурсі вони виконають пісню Teresa & Maria.

Євробачення 2024 відбудеться в Мальме. 7, 9 травня – півфінали, 11 травня – фінал. Наразі відомо про участь 37 країн у конкурсі.

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Нагадаємо, 4 лютого стало відомо, що Alyona Alyona і Jerry Heil їдуть від України на Євробачення 2024. Таке право вони отримали, вигравши Нацвідбір. У ньому брало участь 11 артистів. У сумі виконавиці здобули 21 бал – 10 від журі та 11 від глядачів.