Співак Макс Барських презентував першу пісню під псевдонімом Mick Sunday. Англомовна композиція отримала назву I Feel Good.

Очевидно, що невдовзі буде представлено кліп, оскільки його частину артист уже оприлюднив у Instagram.

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– Сьогодні розпочинається нова сторінка моєї творчості. Я мрію говорити з усім світом мовою музики та кохання. Ми, українці, знаємо краще за інших про те, яким би складним не було сьогодні, завтра все буде добре. Тому що ми працюємо над своїм завтра, – пояснив Барських.

Варто зазначити, що шанувальники оцінили нову сторінку творчості виконавця та засипали його позитивними коментарями.

Який крутий трек!

Дякую, Максе, як завжди, дивуєш!

Неймовірно та дуже стильно!

Ух ти! Як класно. Дякую, що все-таки буде англомовний альбом! Натхнення тобі.

Максе, це дуже круто. З початком нової сторінки!

Нове – це завжди цікаво та круто! – пишуть у коментарях співака.

12 вересня Макс Барських повідомив, що випускатиме музику під ім’ям Mick Sunday. Під цим псевдонімом у артиста виходитимуть англомовні пісні.