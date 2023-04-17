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Тепер йому можна все: Маша Єфросиніна показала, як одужує її травмований син

17 Квітня 2023, 08:57
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тепер йому можна все: Маша Єфросиніна показала, як одужує її травмований син

Ведуча та блогерка Маша Єфросиніна показала травму свого сина та її наслідки. Тепер зірка зі своїм сином цілодобово.

Про це Маша розповіла в Instagram.

– Саша просив усім передати подяку за таку кількість побажань одужання! Також він швидко освоїв уміння намотувати маму на лікоть щодо всьго забороненого. І дуже радий, що мама тепер із ним 24/7, – розповіла Єфросиніна і показала сина.

Ефросинина

На фото видно, що Саша їсть великодні солодощі у вигляді пасхального яйця, і нога в нього перемотана бинтом. Блогерка також пожартувала, що синові ні в чому не відмовляє через страждання.

– Щось у цьому є, у цих стражданнях. Усе можна, солодкого багато, без заборон, різні шкарпетки, нічого не потрібно переодягати. Мультики цілий день… Але краще б того не відбувалося з нами, – підсумувала Маша.

Нагадаємо, що Олександр травмувався через маму. Вона випадково розлила на нього каву в поїзді, після чого довелося їхати в лікарню по допомогу.

Син Єфросиніної повернувся додому через рік – це сталося на початку квітня. Він дуже просився в Україну, і тепер Маша хвилюватиметься вдвічі більше.

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