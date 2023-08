Кінокомпанія Marvel випустила трейлер до другого сезону серіалу Локі, в якому розповідається історія бога хитрості та обману. Традиційно, головну роль зіграє Том Гіддлстон, який багатьом знайомий за аналогічною роллю в повнометражних фільмах.

Судячи з трейлеру, до знаменитого актора приєднається його колега, зірка Все завжди і водночас Ке Хюї Кван.

Сюжет розповість історію Локі, який співпрацює з Управлінням тимчасовими змінами для упіймання лиходіїв у найвіддаленіших точках мультивсесвіту.

Очікується, що другий сезон серіалу Локі складатиметься з 6 епізодів, які виходитимуть у різні дні. Перша серія стане доступною фанатам уже 6 жовтня 2023 року.

Схоже, на цей серіал не вплинули страйки режисерів і акторів у США. Іншим проєктам пощастило набагато менше. Цілком можливе перенесення виробництва продовження серіалу The Last of Us. Раніше актриса Белла Рамзі злила дату виходу другого сезону. За її словами, це станеться наприкінці 2024 року, або ж на початку 2025 року. Очікується, що і третій сезон відправиться у виробництво, якщо проєкт і далі буде популярним.