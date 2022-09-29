Королева Данії Маргрете II позбавила половину своїх онуків королівських титулів. Все заради того, щоб дозволити дітям сина принца Йоахіма жити звичайним життям.

Це офіційна заява палацу – чотири з восьми онуків більше не зможуть претендувати на престол.

Тепер діти Йоахіма зможуть використовувати лише свої титули графа та графині Монпеза – титули принца та принцеси Данії для них перестануть існувати.

Зараз дивляться

Відомо, що у сина Маргрете 4 дитини від двох шлюбів – усі вони віком від 10 до 23 років.

У палаці заявили, що тепер ці діти зможуть не обмежувати себе формальностями через королівські обов’язки. Втім, подібне рішення не є чимось новим для світу королів та королів.

– Бажання королеви відповідає аналогічним змінам, які робили інші королівські будинки, – повідомили у палаці.

Щоправда, таку ідею оцінили далеко не всі – мати двох старших синів принца Йоахіма заявила, що вона шокована.

– Діти почуваються знедоленими, і не можуть зрозуміти, чому в них крадуть їхню особистість, – заявила графиня Олександра.

Нагадаємо, що у Великій Британії було аналогічне рішення 2020 року – тоді принц Гаррі та його дружина Меган Маркл відмовилися від королівських привілеїв і переїхали до США.

Також у січні 2022 року принц Ендрю втратив свої військові звання та королівський патронаж. Все це сталося на тлі секс-скандалу, в якому його звинуватили у зґвалтуванні неповнолітньої.