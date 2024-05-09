Під час виступу Alyona Alyona та Jerry Heil у першому півфіналі Євробачення 2024 глядачі звернули увагу на ефектні костюми українок.

Над створенням образів дуету працювала стилістка Маргарита Шекель, що має у портфоліо роботи для гуртів Muse, Bring Me The Horizon та Stromae. Також вона тривалий час співпрацює з постановницею приголомшливого номера наших учасниць – режисеркою Танею Муіньо.

Як створювалися костюми для Alyona Alyona та Jerry Heil

Для роботи над образами співачок залучили український бренд LuVi, що шиє для Макса Барських, Тіни Кароль та багатьох інших артистів.

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На сукню Jerry Heil пішло 20 м мусліну. Її основа – жорсткий корсет з тафти. Він задрапірований та оздоблений майже непомітними вишитими чорними хрестиками. Згідно із задумом, деталі сукні обпалили.

Вбрання Jerry Heil має акцент у вигляді металевого обладунку на плечі.

– Ми кілька разів доробляли плече, аби воно було зручним анатомічно. Проте плече залишається важким, Jerry доводиться терпіти певні незручності та навіть біль, але вийшло дуже гарно, і ця деталь має вигляд справжньої, – розповіли LuVi в коментарі NV.

Кейп-кімоно для Alyona Alyona пошите з шовку, а войовничості йому надали накладні деталі на плечах, що також схожі на обладунки.

Як створювалися прикраси для Alyona Alyona та Jerry Heil

Масивний браслет на руці Jerry Heil теж викликає асоціації з нарукавником лицарської рукавиці. Його розробила засновниця бренду Sfurato Катерина Тутєрова. Вона ж працювала і над створенням довгої моносережки з оберегом, а ще шпильки-меча, що її дістає із зачіски Alyona Alyona.

Образ реп-виконавиці доповнюють персні від польської дизайнерки Маріанни Клімажки.

Раніше ми розповідали подробиці створення сукні-кольчуги для Alyona Alyona, що важить 3 кг і складається майже з 10 тис. кілець.