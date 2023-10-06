Диджей та телеведучий Саня Димов протистоїть компанії-забудовнику у Запоріжжі, де працював та отримав летальну травму його батько. Чоловіка поховали кілька днів тому, і тепер син намагається дізнатися правду про те, що сталося на виробництві.

Інцидент, що призвів до смерті батька Сані Димова

За словами телеведучого, в історії забагато нестиковок та загадковостей. В компанії заявили, що батько Димова “прийшов на співбесіду”, впав зі сходів через тиск та отримав черепно-мозкову травму. Чоловік три тижні пролежав у комі та помер. Про це Саня Димов написав на свой сторінці у Facebook.

Зараз дивляться

– Поки він лежав у комі, компанія сфальсифікувала документи (напевно) про те, що він не був офіційно оформлений. Але електронна трудова книжка каже зовсім про інше, – заявив диджей.

Він попрохав поради у своїх підписників, адже хоче добитися справедливості.

– В подібній ситуації може опинитися кожен – вже відомо, що хазяїн компанії “добре схвачений” зі звʼязками. Але є маленька проблема – я, – наголосив Саня Димов. Що сталося після смерті батька Сані Димова

Компанія-забудовник заблокувала шоумена у Facebook. Саня Димов шукає підтримки юристів. В розмові з Фактами.Life телеведучий повідомив, що лист про вчинення кримінального правопорушення вже відправлено. Наразі чекає реакцію на нього та займається пошуком подробиць смертельного інциденту. У пʼятницю, 6 жовтня, диджей планує приїхати до Запоріжжя, де в нього запланований виступ.

Фото: Саня Димов, Pexels