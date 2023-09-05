Колишня дружина ведучого Володимира Остапчука, нотаріус Христина Горняк розповіла, що розійшлася зі своїм хлопцем-іноземцем. Разом вони були вісім місяців.

В Instagram-stories Христина вирішила відверто поговорити з підписниками, які своєю чергою закидали її запитаннями про коханого. Його Горняк називала клубочком. Нині пояснила, що таке прізвисько дала чоловікові неспроста.

– Багато запитань про нього… Не просто так я назвала його клубочком, бо все було емоційно й заплутано. Але багато було і теплих моментів, дякую йому за це! Вісім місяців, як ніяк… Зараз ми не разом. Не знаю, що чекає на мене завтра, але, думаю, те, що сталося, виправити дуже складно, – поділилася Христина.

Вона додала, на найближче майбутнє в неї один план – це жити. Каже, ми зустрічаємо людей на різний період свого життя – когось на три роки, когось на вісім місяців, когось на все життя. Впевнена, далі ще буде.

Також вона зізналася, це лише виглядає, що розставання їй даються легко.

– Я така ж людина, як і ви. Буває, плачу. Просто хочу зараз вас просити: – Пам’ятайте, у вас точно було в житті таке розставання, такий біль, коли здавалося, що життя скінчилося, що більше так, як його, любити не будете, і здавалося, що помрете? І що? Не померли ж? Читаєте мої відповіді, жива! Переживемо 100%, – заявила Горняк.

Вочевидь, ще в червні між закоханими все було добре, оскільки тоді Горняк натякнула на нові стосунки. Христина нічого не розповідала про чоловіка, а також не показувала його публіці, проте наголошувала, що у важкий момент життя він був поруч біля неї.

Фото: Христина Горняк