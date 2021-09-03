Ведуча та керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV Олена Фроляк приєднається до саміту, присвяченому стійкій моді в Україні – BE SUSTAINABLE! Fashion Summit.

Олена Фроляк, як амбасадорка екологічного напрямку ГД ООН в Україні, розкриє тему детоксу гардеробу, а саме: як одяг шкодить екології, яка в цьому роль споживачів, що передбачає Global Fashion Agenda та як світові гіганти модної індустрії та свідомі українські бренди очищують своє виробництво.

– Машина модної індустрії десятиліттями працювала на прибуток, провокацію апетитів покупців і постійну рекламу. Наразі важливо тримати цю проблему на порядку денному, постійно звертаючи увагу на те, що кожен із нас може бути модним і одночасно відповідальним. Кожна покупка має стати продуманою. Настав час, коли наші забаганки та спонтанні закупи стають великою проблемою довкілля. Про це потрібно кричати звідусіль: радіо, телебачення, соцмережі, інтернет, – сказала ведуча.

На BE SUSTAINABLE! Fashion Summit розглядатимуть такі аспекти як:

підходи переосмислення виробництва та споживання модного продукту;

виклики збереження ресурсів та технологічний розвиток;

перспективи циркуляційних колаборацій.

Разом із ведучою ICTV на заході виступлять Марта Маркез – засновниця бренду Marques Almeida, Орсола де Кастро – засновниця та креативна директорка глобального розвитку Fashion Revolution, Керрі Мерфі – засновник The Fabricant, Юлія Кушер – комерційний директор заводу по вирощуванню діамантів Алькор-Д та інші.

Саміт відбудеться 4 вересня в рамках Ukrainian Fashion Week noseason sept 2021. Подія проходитиме в онлайн- і офлайн-форматі.

27 квітня Олена Фроляк підписала меморандум про співпрацю з Мережею Глобального договору ООН в Україні. Вона стала першою амбасадоркою екологічного напряму діяльності організації.