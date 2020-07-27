Український телеведучий Сергій Притула розповів про свої юні роки та шлях до успіху, життєві цінності та нові сфери для реалізації.

За його словами, шлях до слави був непростим, телеведучий багато працював, а прикладом для наслідування для нього став старший брат.

– Наша сім’я була не дуже заможною. І батьки регулярно пояснювали нам з братом, що фінансів, щоб порішати нашу вищу освіту, як це було заведено у 90-х, не було. Вони завжди говорили: що знаєте – на плечах не носите, – розповідає Сергій Притула.

Сергій Притула наполегливо навчався у школі, отримав золоту медаль. В 11 класі захистив МАН та здобув друге місце, що дозволило йому вступити до Тернопільської академії народного господарства за співбесідою.

– Старший брат закінчив школу без золотої медалі, але він виграв Всеукраїнську олімпіаду з правознавства. Він став для мене певним орієнтиром, бо це дало йому змогу вступити до вишу без іспитів, за результатами співбесіди, – додає телеведучий.

Свої амбітність та невгамовність він пояснює генами.

– Гени – не воші, пальцем не розлупиш. Батько в мене був спринтером замолоду, брав золото на Спартакіадах, а мама була старостою гуртожитку. Вони були дуже активними людьми, – коментує Сергій Притула.

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Не збавив темп телеведучий і під час навчання у виші, він активно брав участь у різноманітних молодіжних організаціях, акціях. Сергій Притула почав працювати ще у студентські роки. На першу роботу він влаштувався таємно від батьків.

– У моєму житті з’явилося радіо. Я мріяв піти на роботу якомога швидше. На першому курсі батьки були проти. На другому я потайки від них пройшов співбесіду на радіостанцію. І вони дізналися, що я працюю на радіо десь місяців через чотири, – розповідає він.

Вплинуло на становлення Сергія Притули і навчання за кордоном, у Великій Британії.

– У мене був на рік виїзд до Лондона, який також перевернув мої уявлення про світ. Я подивився на суспільство, яке докорінно відрізняється від нашого, – каже телеведучий.

Навчання в Лондоні розчарувало телеведучого, але він мав змогу пожити в іншій країні, попрацювати там.

– Коли я повернувся на четвертому курсі та пішов на практику у податкову, я зрозумів, що для мене ця стежина дещо дискомфортна, – продовжує Сергій Притула.

Після закінчення університету телеведучий почав займатися організацією концертів, паралельно працював на радіо.

– Коли тебе три-чотири роки поспіль визнають найкращим радіоведучим міста, ти відчуваєш, що вперся головою у якусь стелю. Я завжди вважав, що бродити у власному соку і не мати якогось конкурентного середовища – це найгірше для молодої людини, яка прагне самореалізації та якогось зросту, – коментує він.

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Сергій Притула знайшов роботу у Києві та переїхав до столиці.

– Я отримав перші роботи. Потім був Comedy Club, довгі кастинги, і я став ведучим на Новому каналі. Я йшов вперед. І це був постійний та невпинний шлях вперед та вгору, а не танцювання на місці, – розповідає телеведучий.

Уже досягнувши успіху, Сергій Притула не зупинився, а почав шукати інші сфери для самореалізації. Зокрема, він активно займається благодійністю.

– Я почав займатися дитячими будинками, будинками сімейного типу. Потім почалася війна. І мені довелося згорнути діяльність для дітей і більше уваги звертати на допомогу армії, – говорить він.

До речі, Вар’яти Шоу нині опікується реабілітаційним центром для хлопців та дівчат, які повертаються з фронту.

Крім того, він переймається питанням української мови на телебаченні.

– Я був єдиним україномовним резидентом в Comedy Club Україна. У 2010 році я очолив перше україномовне шоу Вар’яти. Думаю, ми зробили багато за десять років для популяризації української мови та українського гумору, – продовжує Сергій Притула.

Нині телеведучий не збирається зупинятися.

– Я не люблю різких стрибків. Така поетапність і намагання влазити максимально глибоко і ті сфери, за які я зачіпаюся, дали свій результат того, ким я є на сьогодні, – пояснює він.

Він цінує свій досвід, а також друзів, яких зустрів на життєвому шляху.

Телеведучий незабаром святкує 40-ву річницю, але поки не відчуває себе на такий вік.

– Як я у своїх музичних вподобаннях застряг у 90-х, у тому чудовому альтернативному році, так само я не відчуваю себе на 40, – додає він.

За його словами, роки – це досвід.

– Мої роки – моє багатство. І я ціную те, що я здобув за цей час, те коло спілкування, яке у мене склалося, – розповідає він.

Нині, за словами Сергія Притули, лише сивина видає його вік. Але він не збирається її ховати.

– Мені здається, що чоловік має вміти правильно старіти. Я старію точно так, як підростає аудиторія, з якою я спілкуюся останні 10-15 років, – підсумовує він.

Серія матеріалів про Сергія Притулу

Факти ICTV підготували серію матеріалів про телеведучого Сергія Притулу, в яких він розповів про свої плани щодо виборів мера Києва.

Крім того, з початку бойових дій на Донбасі Сергій Притула займається волонтерством. Своїм досвідом волонтерства в Україні він поділився з нашим сайтом.

Також телеведучий розповів, як провів карантин і про своє шоу Вар’яти.