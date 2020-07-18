У другому сезоні МастерШеф. Професіонали переміг Євген Грибеник. Кухар отримав грошову винагороду у розміні 1 млн грн.

– Сильний, професійний, спокійний та ерудований. Він з самого початку зарекомендував себе, як серйозний шеф та суперник, – опублікував пост з переможцем телеканал СТБ.

У суперфіналі учасники мали приготувати страви з тих інгредієнтів, з якими приходили на кастинг.

У Євгена були язички ягняти з пюре із гарбуза та цитрусових, пюре з батату та желе з тархуна.

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На суперфінал він захопив з собою особливий посуд та інвентар, щоб здивувати суддів. Вочевидь, це був дуже вдалий хід.

Що відомо про переможця Мастершеф

Євгену 35 років, а сам він родом із Києва. Працює шеф-кухарем у ресторані Фабіус. Загалом на кухні Євген працює вже 15 років.

Викладає у Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України

Цікаво, що саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа.

Фото: СТБ