У другому сезоні МастерШеф. Професіонали переміг Євген Грибеник. Кухар отримав грошову винагороду у розміні 1 млн грн.
– Сильний, професійний, спокійний та ерудований. Він з самого початку зарекомендував себе, як серйозний шеф та суперник, – опублікував пост з переможцем телеканал СТБ.
У суперфіналі учасники мали приготувати страви з тих інгредієнтів, з якими приходили на кастинг.
У Євгена були язички ягняти з пюре із гарбуза та цитрусових, пюре з батату та желе з тархуна.
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На суперфінал він захопив з собою особливий посуд та інвентар, щоб здивувати суддів. Вочевидь, це був дуже вдалий хід.
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Євген під час другого сезону #МастерШеф. Професіонали не раз доводив, що він досвідчений та по-справжньому професійний кухар. На суперфінал він захопив з собою особливий посуд та інвентар, щоб здивувати суддів. Чи вийде в нього? Пиши свою думку в коментарі ???? @masterchefstb #СТБ #МожливоВсе
Що відомо про переможця Мастершеф
Євгену 35 років, а сам він родом із Києва. Працює шеф-кухарем у ресторані Фабіус. Загалом на кухні Євген працює вже 15 років.
Викладає у Кулінарній Академії Асоціації шеф-кухарів України
Цікаво, що саме Євген годував гостей на весіллі Насті Каменських і Потапа.
Фото: СТБ