17 вересня на телеканалі СТБ відбулась прем’єра другого сезону романтичного реаліті Холостячка зі Златою Огнєвіч, і тепер головна героїня піде на побачення з одним з учасників шоу.

Тизер романтичної зустрічі Злати з одним із претендентів опублікували в Instagram.

– Що приховує найтурботливіший учасник реаліті? Дізнайся всі подробиці вже завтра о 19:00 в новому випуску!, – йдеться в повідомленні під роликом.

На відео можемо помітити, що співачка пішла на побачення з Олександром Борзенком — начальником патрульної служби міста Кременчук.

Олександр постане перед Златою з величезним букетом білих квітів. Судячи з нарізки з серії, чоловік може щось приховувати від головної героїні, і учасники шоу в цьому обов’язково розберуться.

До роботи в поліції Олександр працював економістом в Маріуполі. Тепер він захоплюється боксом, а також любить активні види спорту, включаючи біг і парашутний спорт.

17 вересня головна героїня познайомилася з 25 учасниками, які будуть боротися за її серце. Після першої зустрічі співачка відібрала лише 16 претендентів.

Спостерігати за побаченням Злати Огневич і Борзенком можна 24 вересня в 19.00 на каналі СТБ.

Нагадаємо, що Григорій Решетник, ведучий реаліті-шоу від СТБ Холостячка розповів, чому варто дивитися новий сезон з головною героїнею Златою Огнєвіч. Чоловік порівняв співачку з учасницею минулого сезону – актрисою Ксенією Мішиною, і розповів про їхні головні відмінності.

Решетник додав, що Злата показує свої емоції тільки на зустрічах з чоловіками. Нова учасниця шоу не проти гострих відчуттів — вона завжди підтримувала екстремальні побачення.