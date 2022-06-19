Сьогодні, 19 червня, в Україні святкують День батька. З цієї нагоди селебриті діляться зворушливими кадрами зі своїми батьками та дітьми, а також згадують кумедні історії.

Як зірки шоу-бізнесу вітають із Днем батька – в матеріалі.

Співачка Надя Дорофєєва оприлюднила зворушливе фото з вітчимом Олексієм. Артистка зазначила, що в неї було два тата, чим вона завжди пишалася.

Зараз дивляться

Виконавиця сказала, що татуся Льоші вже немає, тому свій пост в Instagram вирішила присвятити йому. Вона зазначила, що, не будучи її рідним батьком, Олексій годинами чекав її під музичною школою, возив на вокальні конкурси, записував концерти артистів та навчив позувати.

– Він навчив мене позувати, бо любив фотографувати мене, він показав мені величезну кількість класних українських пісень – і однією з наших з ним улюблених була Росте черешня в мами на городі Анатолія Горчинського… Тату, я все пам’ятаю та ціную, – написала Дорофєєва.

Привітала з Днем батька свого чоловіка Тимура телеведуча Маша Єфросиніна. Вона оприлюднила фото чоловіка з їхнім сином Олександром.

– Люблю тебе. Сумую за тобою. З Днем батька, – лаконічно підписала кадр Маша.

Блогерка Даша Квіткова також привітала свого чоловіка, телеведучого Микиту Добриніна, опублікувавши його зворушливе відео із сином Левом.

– З Днем батька, коханий. Висипайся, доки нас немає, – написала Даша.

Сам Микита зазначив, що бути батьком – найкрутіша суперсила.

– Щасливий, що маю тут щасливу родину, – написав Добринін.

Зворушливо зі святом привітав і фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя, котрий наразі стоїть на захисті нашої країни. Артист не публікував фото з батьком та дітьми, натомість оприлюднив замітку.

– Не Київ. Ранок – 116. Настрій – День батька. Місяць – заради дітей. Тату, вітаю із Днем батька. Дякую, люблю, тримаюся. Це війна батьків за майбутнє дітей народу. Це війна дітей через помилки батьків народу, – написав він.

Співачка Злата Огнєвіч зазначила, що її тато – мудра людина, яка багато чому її навчила.

– З самого дитинства батько казав мені, що найголовніше – завжди залишатися людиною. У будь-яких обставинах, особливо у найскладніші часи. Адже саме тоді людина проявляється найбільше. Бути відкритою, доброю, щирою, мудрою та обов’язково допомагати іншим – те, що вклав у мене мій тато, – наголосила Злата.

Артистка сказала, що найзворушливіший спогад, пов’язаний з татом – з тих часів, коли вони жили в Криму. Тоді її батько служив у морському флоті, а вони з нетерпінням чекали на його повернення додому.

– Пам’ятаю, відчиняються двері – і на порозі стоїть хтось великий, з бородою та кудлатим волоссям… Я підбігаю і розумію, що це ж мій батько! Я його міцно-міцно обіймаю, вдихаю запах поїзда та сигарет, якими він пропах, – поділилася спогадами Огнєвіч.

Наразі її батько перебуває у Харкові, допомагає пораненим та оперує під обстрілами.

Ведучий Слава Дьомін зазначив, що щасливий бути батьком, і класно, коли син каже – Папа, ти мій найкращий друг.

– У мене не було батька. Вони з мамою розійшлися ще до мого народження. І я не мав того, хто міг би навчити кататися на велосипеді чи ловити рибу. Спочатку відчував несправедливість, а коли народилася власна дитина, то все одно стало. Я знаю, що свого сина ніколи не зраджу і буду для нього плечем і підтримкою, – сказав Слава.

Рідкісне відео з татом опублікувала співачка Ольга Цибульська. На ньому вони порозмірковували над сучасними побаченнями, коли молоді люди сидять у телефонах.

– Тату, з Днем батька. Люблю, – написала Ольга.

У День батька відео із сином Еваном-Олександром опублікував телеведучий Володимир Остапчук. Хлопчик разом із його ексдружиною та донькою наразі перебувають у Канаді. Більше трьох місяців артист не спілкувався зі своїми дітьми навіть телефоном, оскільки перша дружина всіляко перешкоджає цьому.

– Сьогодні знову уві сні чув ваші милі голоси… Головне, що ви зараз у безпеці. Сумую жахливо. Тато, – написав він під роликом.

Ведуча Катерина Осадча привітала з Днем батька свого чоловіка Юрія Горбунова, зазначивши, що він найкращий у світі тато.

– Ти щодня говориш синам про те, як ти їх любиш, де б ти не був у цей час, і це наймиліша традиція у світі. Ми тебе любимо і говоримо це щохвилини, а ще неймовірно сумуємо, коли довго не бачимося. Ти тато, який завжди дивиться з синами в один бік і розділяє з ними всі радості та непорозуміння, – наголосила Осадча.

Зазначимо, що дата у Дня батька змінюється щороку. Свято відзначають у третю неділю червня.