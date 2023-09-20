Актор Тарас Цимбалюк пригадав, як знявся в кліпі російського гурту Ленінград. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша каже, тоді його тато-історик уже під сумніви ставив проєкти, пов’язані з країною-агресором.

За словами Тараса, батько приймав ще те, що той знімається в російських серіалах, однак від зйомок у кліпі його відмовляв.

– Коли я почав активно зніматися в серіалах, тато казав: Дивись, я розумію, ти зараз знімаєшся в російських серіалах, немає українських, ти хочеш бути актором – це все ясно. Але, чувак, кліп Ленінград, ну камон, це ж просто пи**ець, – згадує Тарас.

Додає, намагався переконати батька, пояснюючи йому своє рішення тим, що в нас на той час не було такої якості зйомки. Зараз розуміє – не варто було цього робити.

Зараз дивляться

– Я казав йому, що якіснішого матеріалу я взагалі не бачив тут у Києві, ніколи таких знімальних днів не було: Hilton, 400 людей масовки, 30 гримерів, костюмерів, дуже круте світло, яке використовували тут у нас кілька разів, тому що ніхто собі не може дозволити це оплатити. Уся знімальна команда – українська. Виробіток людський, тобто ми знімаємо без жодної напруги, – розповів Цимбалюк.

Зізнається, готуючись до зйомок кліпу, він прочитав про фронтмена гурту Сергія Шнурова та його позицію з приводу анексії Криму. Уже тоді зрозумів, що брати участі там усе ж таки не варто було. За тиждень Цимбалюк пошкодував про роботу в цьому проєкті.