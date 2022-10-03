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Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся з дітьми

3 Жовтня 2022, 18:23
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Тарас Тополя вперше з початку війни зустрівся з дітьми

Фронтмен українського гурту Антитіла Тарас Тополя вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ зустрівся зі своїми дітьми – Марком, Романом і Марією.

– Не Київ. Ранок – двісті двадцять перший. Настрій – неймовірний. Місяць – вперше від початку війни обійняв і поцілував дітей. Слава ЗСУ! Слава Україні! – поділився артист у Facebook.

Про рішення приєднатися до лав тероборони ЗСУ музиканти гурту Антитіла повідомили ще 16 лютого 2022 року.

Попри те, що Тарас Тополя є багатодітним батьком і міг на законних підставах виїхати за кордон, із перших днів вторгнення він пішов служити на передову. Його дружина співачка Alyosha (Олена Кучер. – Ред.) разом із трьома дітьми вирушила в США до батьків Тополі.

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У липні Alyosha приїжджала до України та бачилася з чоловіком, однак дітей тоді лишила за кордоном.

У серпні гурт Антитіла завершив роботу в зоні бойових дій. Після відведення із фронту Тарас Тополя повернувся до творчості та разом із гуртом Антитіла дає благодійні концерти за кордоном.

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Теги
Антитіла Війна в Україні
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