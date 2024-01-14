Актор Тарас Цимбалюк побачив залежність між повномасштабною війною та зростанням рівня хейту в соцмережах. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша звернувся до користувачів із закликом скерувати свою ненависть на “тих, хто на це заслуговує”.

Тарас Цимбалюк висловився про хейт

Цимбалюк зауважив, що йому не зустрічалося відверто неадекватних критиків. Проте він помітив, що рівень хейту в мережі особливо збільшився з початком повномасштабного нападу Росії на Україну.

– Я вважаю, що людська розумова обмеженість міцно почала зріти саме в період повномасштабного вторгнення. Помітили? Реально. Лави диванних “знавців” порозквітали в найнеочікуваніших місцях. І, певна річ, почали далі плодитися, – поділився спостереженнями Тарас.

Найбільше його обуріють випадки, коли хейтери пишуть уїдливі коментарі просто заради критики. Водночас Цимбалюк нагадав, що в українців є ті, на кого варто повернути гнів.

Зараз дивляться

– Людоньки, ви ж прекрасні. Давайте берегти одне одного і лляти г**но на тих, хто того дійсно заслуговує! Давайте не будемо синтетично поливати нормальних людей, котрі, наприклад, донатять щодня, але не завжди це виставляють! – звернувся до користувачів соцмереж актор.

Реакція підписників на звернення Тараса Цимбалюка

В коментарях відзначилася колега артиста – акторка Ксенія Мішина. Вона підтримала його думку.

– Істина, – написала Ксенія.

Шанувальники Тараса Цимбалюка згодні, що хейт в мережі є наслідком стресу, який охопив людей. Також прихильники поміркували, чому в коментарях під дописами артиста немає критики заради критики.

Люди озлоблені через втому, війну, безгрошів’я, хвороби, втрату близьких чи майна. І часто свій внутрішній біль виплескують на того, хто першим під руку попадеться, не підбираючи слів.

Погоджуюся з кожним вашим словом. В такий важкий час ми маємо стати трішки добрішими, допомагати і підтримувати тих хто цього потребує.

Я б на таку “машину” також рота не відкривала! Як не крути, а ти – український Сталлоне. Жартую, звісно, роблю ставку на адекватну публіку.

Як завжди влучно. Кожне слово.

Дуже гарно описали реальність.

Згодна, треба ворогів ненавидіти, а не наших. А то наші один одного чомусь знатно г**ном люблять поливати.

Нагадаємо, раніше Тарас Цимбалюк вже звертався до українців із закликом гуртуватися. Зокрема він наголошував на необхідності не опускати руки на тлі корупційних скандалів та продовжувати допомагати військовим.