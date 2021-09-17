Танцівник Макс Єжов прийшов на 2 сезон Холостячки на СТБ. Однак на першій вечірці хлопцеві не вдалося отримати троянду від Злати Огнєвіч і продовжити боротьбу за серце головної холостячки країни.

– Ти обіцяв піти, якщо у мене не виникне до тебе довіри. Ми знайомі давно, але я не відчула серйозних намірів сьогодні, – пояснила своє рішення холостячка.

Під час знайомства 25-річний Макс Єжов переховувався за маскою, намагаючись здивувати холостячку. Під час вечірки він запросив Огнєвіч на танець і закрутив її.

До слова, така ефектна поява танцюриста на шоу нагадала глядачам Юлю Бельченко з Холостяка 11 сезону. Тоді дівчина прийшла на зустріч із Михайлом Заливакою в костюмі зайця.

Макс Єжов танцює в балеті королеви ночі Олі Полякової. Хлопець дворазовий чемпіон України і Азербайджану по бально-спортивних танців. Також він був партнером Лесі Нікітюк на паркеті Танців із зірками.

Читайте також: Злату Огнєвіч довели до сліз на першій вечірці Холостячки

Після першої вечірки Злата Огнєвіч таки визначилася та вручила троянди шістнадцяти учасникам.

Боротьбу за серце співачки продовжать Роман Свечкоренко, Васко Младенов, Андрій Хветкевич, Олег Плахотнюк, Ігор Присяжнюк, Павло Богда, Ілля Закорецький, Максим Тарапата, Владислав Ясько, Вінченцо Дулепа, Євген Селютін, Андрій Задворний, Дмитро Шевченко, Богдан Коломейко, Роман Васильєв та Олександр Борзенко.

Як пройшов 1 випуск 2 сезону Холостячки читайте в матеріалі.