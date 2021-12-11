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Танцюрист вразив небезпечним танцем на шоу Україна має талант та зірвав золоту кнопку

11 Грудня 2021, 21:11
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Танцюрист вразив небезпечним танцем на шоу Україна має талант та зірвав золоту кнопку

Танцівник Михайло Макаров прийшов вразити суддів та глядачів шоу Україна має талант.

29-річний Михайло виступає в експериментальному стилі bone breaking. На шоу він показав танець шамана про боротьбу людини із внутрішнім Я.

Михайло все життя заробляє танцями, він працював у різних куточках світу. Проте п’ять років тому у Шанхаї познайомився зі своєю дівчиною-перуанкою – танцівницею Алєсою. Саме талант хлопця підкорив її серце. Через карантин парі довелося розлучитися на півтора роки. Проте їм вдалося зберегти стосунки на відстані. Кілька місяців тому Алєса переїхала жити в Україну. Тепер вони разом планують розвиватися та працювати у Києві.

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– Я танцюрист, 12 років у справі. Виконую дуже небезпечні танці, травм було багато. Я виконую дуже небезпечні трюки. Але якби не моя справа, я не побував би в Австралії, Новій Зеландії, Лас-Вегасі та інших прекрасних місцях цієї планети. Я багато мандрував. І тепер мені хочеться познайомитися зі своїм рідним українським глядачем та показати йому все те, чого навчився за своє життя, – поділився Михайло.

Судді були захоплені танцем Михайла. Євген Кот не стримався і натиснув останню цього сезону золоту кнопку. Тож Михайло Макаров автоматично потрапляє у фінал шоу Україна має талант.

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