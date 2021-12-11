Танцівник Михайло Макаров прийшов вразити суддів та глядачів шоу Україна має талант.

29-річний Михайло виступає в експериментальному стилі bone breaking. На шоу він показав танець шамана про боротьбу людини із внутрішнім Я.

Михайло все життя заробляє танцями, він працював у різних куточках світу. Проте п’ять років тому у Шанхаї познайомився зі своєю дівчиною-перуанкою – танцівницею Алєсою. Саме талант хлопця підкорив її серце. Через карантин парі довелося розлучитися на півтора роки. Проте їм вдалося зберегти стосунки на відстані. Кілька місяців тому Алєса переїхала жити в Україну. Тепер вони разом планують розвиватися та працювати у Києві.

– Я танцюрист, 12 років у справі. Виконую дуже небезпечні танці, травм було багато. Я виконую дуже небезпечні трюки. Але якби не моя справа, я не побував би в Австралії, Новій Зеландії, Лас-Вегасі та інших прекрасних місцях цієї планети. Я багато мандрував. І тепер мені хочеться познайомитися зі своїм рідним українським глядачем та показати йому все те, чого навчився за своє життя, – поділився Михайло.

Судді були захоплені танцем Михайла. Євген Кот не стримався і натиснув останню цього сезону золоту кнопку. Тож Михайло Макаров автоматично потрапляє у фінал шоу Україна має талант.