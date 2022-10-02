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Танцівник Могилевської потрапив під обстріл у Запоріжжі: загинула його мама

2 Жовтня 2022, 10:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Танцівник Могилевської потрапив під обстріл у Запоріжжі: загинула його мама

Танцівник із колективу Наталії Могилевської потрапив під ракетний обстріл гуманітарної колони в Запоріжжі 30 вересня. В автомобілі Микита Ткаченко перебував разом з мамою Катериною, яка загинула.

Трагічною новиною Могилевська поділилася в Instagram. Артистка зазначила, що самого Микиту відразу відправили в лікарні, а мама його отримала осколкове поранення в груди, яке призвело до смерті.

– Це Микита, танцівник з мого колективу. Всі ви чули про жахливу трагедію, яка сталася в Запоріжжі. 30 мирних жителів стали жертвами обстрілу ЗС РФ гуманітарної колони… У цій колоні Микита перебував з мамою…. Без матері залишилося двоє синів, – написала Наталя.

Сам же Микита у своєму Instagram розповів, що з лікарні його відпустили. У танцівника контузія і поранення коліна. На нього чекає реабілітація.

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