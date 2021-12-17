Український R&B-дует TamerlanAlena (Юрій та Олена Омаргалієва) презентували нову версію хіта Софії Ротару Одна калина.

Артисти стали першими, кому Софія Ротару дала дозвіл на офіційний ремейк одного зі своїх найгучніших хітів.

У сучасному денс-аранжуванні та з реп-куплетом Тамерлана пісня Одна калина сміливо конкурує з треками нового часу у плейлистах слухачів.

TamerlanAlena зазначили, що це легендарна пісня, яка викликає сильні емоції, вона душевна та народна, оскільки її знають кілька поколінь.

– Нам було важливо заспівати її у своєму стилі, але при цьому зберегти куплети та приспів у тій формі, в якій вони були знайомі всім із самого початку. Ми додали до пісні більш трендового звучання, але залишили її самобутність, – розповіли артисти.

Оригінальну версію хіта у виконанні Софії Ротару написав відомий композитор Руслан Квінта у співавторстві з поетом Віталієм Куровським, а над новим саундом разом із TamerlanAlena працював Михайло Гайдай.

Артисти додали, що Одна калина в їхньому сучасному прочитанні була створена для різних поколінь як саундтрек майбутніх новорічних і різдвяних свят.

– Круто, коли вся сім’я від зовсім маленьких до дорослих та досвідчених говорить однією мовою, коли є розуміння. Мова музики може стати чудовою для цього підтримкою, особливо пісня, яку знає кожен. Нехай наша Одна калина звучить за вашим святковим столом у цей чарівний період і дарує всім гарний настрій, – підсумували TamerlanAlena.

На початку грудня TamerlanAlena презентували альбом Детка, це live. Це перший у СНД акустичний міні-альбом у просторовому звучанні.

У ЕР увійшло п’ять добре відомих хітів дуету, які набули нового звучання під чуттєві гітарні акорди.