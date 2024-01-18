Співачка Аліна Гросу розповіла, як почувається після отриманої на зйомках травми.

Аліна Гросу розповіла про свій стан після звернення до хірурга

В Instagram Аліна вирішила відверто поговорити з шанувальниками, запропонувавши їм поставити їй запитання. Так, хтось із підписників запитав, як співачка почувається після того, як травмувалася під час зйомок. Нагадаємо, Гросу зірвала півтора нігтя, а тому їй знадобилася допомога лікаря.

Виконавиця чесно зізналася, що травмовані пальці болять, та й вигляд їхній не дуже.

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– Там просто шматок м’яса, чесно вам скажу. Не хочу показувати фото. Постійно ходжу із забинтованим пальцем. Постійно кладу мазь, а перед перекис, пече дуже. І постійні перев’язки, які, якщо трохи більше поносиш, прилипають… Воно ще більше пече, – поділилася Аліна.

Ніготь співачка зірвала під час зйомок свого нового кліпу. Сталося це, коли Гросу сиділа на коні. Роботу довелося зупинити, і артистку відправили до хірурга.