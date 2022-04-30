Тревел-блогер та ведучий Антон Птушкін сфотографувався з найпопулярнішим псом України – джек-рассел-тер’єром на прізвисько Патрон.

Він служить в команді піротехніків Чернігівської області й щодня допомагає саперам розміновувати територію.

Зазначимо, що Патрон має свій Instagram-профіль, за яким стежать 172 тис. підписників.

– Сьогодні я зустрівся з Антоном Птушкіним – українським радіо- та телеведучим, діджеєм та відеоблогером. Заслуженим журналістом України та просто позитивною і доброю людиною, – йдеться у підписі до світлини на сторінці Патрона.

За два місяці війни Патрон став улюбленцем багатьох українців. А компанія Укрпошта навіть анонсувала випуск марки зі знаменитим псом.

Нещодавно Антону Птушкіну заборонили в’їзд до Росії на 50 років. Рішення було ухвалено через різкі висловлювання блогера з приводу війни в Україні. На закінчення терміну заборони Птушкіну буде 88 років.

В’їзд на найближчі 50 років до РФ заборонили й іншим селебриті, серед яких – Світлана Лобода, Макс Барських, Вєрка Сердючка, Андрій Бєдняков.