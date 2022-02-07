Дочка музичного продюсера та композитора Костянтина Меладзе виступила на сцені вокального проєкту Голос країни 12.

Лія Меладзе виконала пісню Hallelujah Леонардо Коєна і розвернула чотири тренерські крісла. 17-річній дівчині вдалося завоювати прихильність глядачів.

Користувачі мережі вже активно обговорюють виступ Лії Меладзе та висловлюють захоплення талантом і скромністю дівчини.

Неймовірно талановита дівчинка! Це у спадок від батька передалося! Сильно перехвилювалася, але це не завадило розвернути всі чотири крісла! Молодець!

Взагалі не викликає негативних емоцій, попри зіркове походження. Мила та вихована дівчинка.

Несподівано, яка скромна красуня, шикарний голос.

Яка гарна у своїй скромності дівчина! Дуже приємно, що ще такі дівчата є.

Яка красива і талановита Лія! Молодчинка! Впевнена, що тато тобою пишається.

Чиста, світла та добра дівчинка! Як кажуть, гени пальцем не роздавиш, але як же їй хочеться, щоб її відомий тато був поряд з нею. Ти велика молодчинка, Лія!

Яка ніжна, щира, вихована дівчинка! Приємно дивитися та слухати! Талановита, – пишуть у мережі.

Варто зазначити, що Лія Меладзе почала займатися співом у 10 років. Раніше дівчина була учасницею дівочого поп-гурту FAR.FOR, в якому також брали участь Поліна Кучер, Єва Вайнштейн, Настя Корнієнко, Марина Феніна.

Лія – дочка Костянтина Меладзе та його колишньої дружини Яни Сумм. Вона народилася 29 лютого 2004 року в Києві. У неї є старша сестра Аліса, яка народилася в 2000 році, і брат Валерій, який молодший за Лію на рік.

Разом Яна та Костянтин прожили близько 19 років, а в серпні 2013 року стало відомо, що пара вирішила розлучитися. Коли розпочався шлюборозлучний процес, композитор переїхав із Києва до Москви. Діти Меладзе залишилися зі своєю матір’ю у столиці України.

Згодом композитор одружився вдруге. Його обраницею стала співачка та колишня учасниця гурту ВІА Гра Віра Брежнєва.

На проєкті Лія зізналася, що в сім’ї часто почувалася самотньою. Щоб розважити себе, вона розмовляла сама із собою. Дівчина мріяла про велику сцену, щоб “хоча б у голові відчути себе потрібною”.