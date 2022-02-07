Дочка музичного продюсера та композитора Костянтина Меладзе виступила на сцені вокального проєкту Голос країни 12.
Лія Меладзе виконала пісню Hallelujah Леонардо Коєна і розвернула чотири тренерські крісла. 17-річній дівчині вдалося завоювати прихильність глядачів.
Користувачі мережі вже активно обговорюють виступ Лії Меладзе та висловлюють захоплення талантом і скромністю дівчини.
- Неймовірно талановита дівчинка! Це у спадок від батька передалося! Сильно перехвилювалася, але це не завадило розвернути всі чотири крісла! Молодець!
- Взагалі не викликає негативних емоцій, попри зіркове походження. Мила та вихована дівчинка.
- Несподівано, яка скромна красуня, шикарний голос.
- Яка гарна у своїй скромності дівчина! Дуже приємно, що ще такі дівчата є.
- Яка красива і талановита Лія! Молодчинка! Впевнена, що тато тобою пишається.
- Чиста, світла та добра дівчинка! Як кажуть, гени пальцем не роздавиш, але як же їй хочеться, щоб її відомий тато був поряд з нею. Ти велика молодчинка, Лія!
- Яка ніжна, щира, вихована дівчинка! Приємно дивитися та слухати! Талановита, – пишуть у мережі.
Варто зазначити, що Лія Меладзе почала займатися співом у 10 років. Раніше дівчина була учасницею дівочого поп-гурту FAR.FOR, в якому також брали участь Поліна Кучер, Єва Вайнштейн, Настя Корнієнко, Марина Феніна.
Лія – дочка Костянтина Меладзе та його колишньої дружини Яни Сумм. Вона народилася 29 лютого 2004 року в Києві. У неї є старша сестра Аліса, яка народилася в 2000 році, і брат Валерій, який молодший за Лію на рік.
Разом Яна та Костянтин прожили близько 19 років, а в серпні 2013 року стало відомо, що пара вирішила розлучитися. Коли розпочався шлюборозлучний процес, композитор переїхав із Києва до Москви. Діти Меладзе залишилися зі своєю матір’ю у столиці України.
Згодом композитор одружився вдруге. Його обраницею стала співачка та колишня учасниця гурту ВІА Гра Віра Брежнєва.
На проєкті Лія зізналася, що в сім’ї часто почувалася самотньою. Щоб розважити себе, вона розмовляла сама із собою. Дівчина мріяла про велику сцену, щоб “хоча б у голові відчути себе потрібною”.