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Таке було в кожного: Андрій Данилко показав дитяче фото на тлі килима

16 Грудня 2021, 18:51
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Таке було в кожного: Андрій Данилко показав дитяче фото на тлі килима
Джерело: СТБ

Український співак і композитор Андрій Данилко замилував мережу дитячим фото. У своєму Instagram артист показав знімок, зроблений у Полтаві на фоні килима.

На фото Данилку – рік. Він тримає у руках іграшкову рибу.

– Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р., – лаконічно підписав він знімок.

Архівний знімок не лишив підписників байдужими:
  • Котик солодкий! 
  • Мабуть, у багатьох із нас є фото на фоні килима з улюбленою іграшкою в руках!
  • Як мило! 
  • У мене була така ж рибка!
  • Класний килим!
  • Золота рибка здійснила всі бажання!
  • Це знак! Риба в руках дитини – до великих грошей.
  • Андрію, ви прекрасні в будь-якому віці.
  • Зовсім не змінився.
  • Хто б міг подумати, що цей малюк – майбутня зірка!
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Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Незважаючи на творчі досягнення і світове визнання, артист не любить говорити про особисте життя.

У 2020 році в Данилка померла мама, однак навіть тоді він не афішував сумну звістку та поділився нею лише з близькими. Про втрату співака ЗМІ дізналися вже восени 2021 року.

За словами продюсера Юрія Нікітіна, Данилко тяжко переживав втрату матері. Смерть 82-річної Світлани Іванівни була пов’язана з серцем.

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