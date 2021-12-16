Український співак і композитор Андрій Данилко замилував мережу дитячим фото. У своєму Instagram артист показав знімок, зроблений у Полтаві на фоні килима.

На фото Данилку – рік. Він тримає у руках іграшкову рибу.

– Фото з рибою на колесах. Полтава, 1974 р., – лаконічно підписав він знімок.

Архівний знімок не лишив підписників байдужими:

Котик солодкий!

Мабуть, у багатьох із нас є фото на фоні килима з улюбленою іграшкою в руках!

Як мило!

У мене була така ж рибка!

Класний килим!

Золота рибка здійснила всі бажання!

Це знак! Риба в руках дитини – до великих грошей.

Андрію, ви прекрасні в будь-якому віці.

Зовсім не змінився.

Хто б міг подумати, що цей малюк – майбутня зірка!

Андрій Данилко народився 2 жовтня 1973 року в Полтаві. Незважаючи на творчі досягнення і світове визнання, артист не любить говорити про особисте життя.

У 2020 році в Данилка померла мама, однак навіть тоді він не афішував сумну звістку та поділився нею лише з близькими. Про втрату співака ЗМІ дізналися вже восени 2021 року.

За словами продюсера Юрія Нікітіна, Данилко тяжко переживав втрату матері. Смерть 82-річної Світлани Іванівни була пов’язана з серцем.