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Так тримати! Нікітюк, Астаф’єва та Остапчук привітали Данилка з 49-річчям

2 Жовтня 2022, 18:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Так тримати! Нікітюк, Астаф’єва та Остапчук привітали Данилка з 49-річчям

2 жовтня Андрій Данилко, також відомий своїм образом Вєрки Сердючки, святкує день народження. Йому виповнюється 49 років.

На честь цього в Instagram Данилко оприлюднив смішну листівку, на якій зображена сценічна мама Сердючки, акторка Інна Білоконь. Вона постала в білій хустці в оточенні доларів, з віскі і червоною ікрою на столі.

– Щоб ти так жив! З днем народження, – написано на листівці.

У коментарях під нею Андрія привітали багато колег, побажавши йому щасливих і довгих років життя.

Зараз дивляться
  • Люблю! Дуже вітаю! – Написала модель Даша Астаф’єва.
  • Андрій, багато років життя! Так тримати! – Зазначив ведучий Юрій Горбунов.
  • З днем народження! – Лаконічно написала ведуча Леся Нікітюк.
  • З народженням синулі. – Звернувся до сценічної мами Сердючки дизайнер Андре Тан.
  • Вітаю з твоїм днем! – Написав ведучий Володимир Остапчук.

Шанувальники також приєдналися до привітань, подякувавши артисту за його талант.

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Раніше Вєрка Сердючка зі своєю мамою засвітилися в одних трусах, опублікувавши відвертий знімок у своєму блозі. Знімок присвячений Щекавиці, на якій українці збираються влаштувати оргію на випадок ядерного удару.

Теги
Андрій Данилко День народження
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