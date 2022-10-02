2 жовтня Андрій Данилко, також відомий своїм образом Вєрки Сердючки, святкує день народження. Йому виповнюється 49 років.
На честь цього в Instagram Данилко оприлюднив смішну листівку, на якій зображена сценічна мама Сердючки, акторка Інна Білоконь. Вона постала в білій хустці в оточенні доларів, з віскі і червоною ікрою на столі.
– Щоб ти так жив! З днем народження, – написано на листівці.
У коментарях під нею Андрія привітали багато колег, побажавши йому щасливих і довгих років життя.
- Люблю! Дуже вітаю! – Написала модель Даша Астаф’єва.
- Андрій, багато років життя! Так тримати! – Зазначив ведучий Юрій Горбунов.
- З днем народження! – Лаконічно написала ведуча Леся Нікітюк.
- З народженням синулі. – Звернувся до сценічної мами Сердючки дизайнер Андре Тан.
- Вітаю з твоїм днем! – Написав ведучий Володимир Остапчук.
Шанувальники також приєдналися до привітань, подякувавши артисту за його талант.
Раніше Вєрка Сердючка зі своєю мамою засвітилися в одних трусах, опублікувавши відвертий знімок у своєму блозі. Знімок присвячений Щекавиці, на якій українці збираються влаштувати оргію на випадок ядерного удару.