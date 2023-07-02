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Так ми втрьох і жили: Нікітюк, розплакавшись на камеру, висловилася про свого бойфренда

2 Липня 2023, 15:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Леся Нікітюк
Джерело: Леся Нікітюк

Ведуча Леся Нікітюк прокоментувала чутки про свого бойфренда, який нібито є впливовою людиною в шоу-бізнесі.

Раніше блогер Богдан Беспалов у черговому випуску пліток повідомив, що Нікітюк мала стосунки чи то зі звукорежисером, чи то з оператором, і він її просував. Цю інформацію підхопили деякі ЗМІ, у відповідь Леся лише висміяла такі новини.

– Дійсно, я перебувала у стосунках чи то зі звукорежисером, чи то з телеоператором. Я точно не знаю. У нього був біполярний розлад. Увечері я лягала зі звукорежисером, а прокидалася з оператором. Так ми втрьох і жили. Він заради моєї кар’єри переспав із ким тільки можна. Пропихав мене скрізь, куди тільки міг, – сказала Нікітюк, розплакавшись на камеру.

Ведуча також висміяла те, що нібито її бойфренд утік за кордон із початком повномасштабної війни. Жартує, що він забрав її гаманець, ікони та авокадо.

– Знаєте, я не бажаю зла ні звукорежисеру, ні оператору, я тільки бажаю, щоб вони зняли про мене фільм, про який напишуть… Усім гарного дня і не вірте чуткам, – усміхаючись сказала Леся.

Зазначимо, про особисте життя ведучої нічого невідомо. Нікітюк не афішує те, що відбувається в її стосунках.

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