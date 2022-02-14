Старший син українського актора та художнього керівника студії Дизель шоу Єгора Крутоголова потрапив в аварію під час змагань з картингу в Італії.

На сторінках у соціальних мережах Єгор повідомив, що наразі стан Лева стабільний, зовнішніх пошкоджень немає, але є забій внутрішніх органів.

– Одного із гонщиків розвернуло проти руху і Лев не зміг уникнути контакту, в результаті чого перестрибнув через машину свого суперника та перевернувся. Чергова бригада швидкої допомоги доставила його спочатку до найближчої клініки, а потім вертольотом перевезли до великої лікарні в Брешії, – написав Єгор.

Лев Крутоголов провів два дні у відділенні інтенсивної терапії, а сьогодні хлопчика переводять до звичайної палати. Єгор додав, що найбільше нервів дісталося дружині Катерині, яка зараз перебуває разом із сином.

– Вона була і продовжує бути з ним там. Дві доби на кріслі – це лише квіточки порівняно з тим, що їй там довелося пережити. Я передаю тобі, моя довічна Валентинко, вітання з Днем усіх закоханих! Я закоханий у найсильнішу жінку у світі! – написав Крутоголов.

Також актор подякував матері сокомандника Льва Ганні, яка наглядала за молодшим сином Максимом і привезла його до Києва.

Нагадаємо, що Лев Крутоголов займається картингом з чотирьох років. Він вже є дворазовим чемпіоном України, володарем кубка України, а також посів четверте місце на чемпіонаті Польщі.

Єгор неодноразово зізнавався, що мріяв про те, щоб син був професійним гонщиком. Актор Дизель шоу з 2006 року перебуває у шлюбі із Катериною Крутоголовою. Пара виховує двох синів: Лева та Максима.