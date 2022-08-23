23 серпня щорічно відзначають День Державного прапора України. Один із головних символів нашої країни важливий для всіх українців без винятку – чудова можливість порадувати теплими словами своїх рідних та близьких.

До вітань також активно приєдналися і зірки, які не втрачають можливості зігріти теплими словами своїх шанувальників.

Привітання зірок із Днем прапора України – далі у матеріалі.

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Лідер гурту Бумбокс Андрій Хливнюк привітав українців відео, на якому він красується із синьо-жовтим прапором.

– Я тримаю в руках символ боротьби за свободу та демократію. Дякую всім, хто на передовій та в тилу, а також нашим західним партнерам. Ми відчуваємо вашу підтримку, – заявив Андрій.

Музиканти з Океан Ельзи також не сидять без діла – вони сфотографувалися з прапором над головою та привітали українців теплими словами.

– Коли два кольори – найважливіші та рідні. Ті, хто назавжди у серці, завжди поруч. З Днем Державного Прапора, – заявили артисти.

Українська телеведуча Катя Осадча заявила, що цей День прапора є особливим. Зірка красується на фото разом зі своїм сином Іллею – вони одягнені у жовто-сині футболки.

– Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольору нашого прапора нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі та пам’ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки одягаються в улюблені кольори. Нас почали впізнавати за кольором прапора по всьому світу та висловлювати підтримку. З Днем Державного прапора України! – додала Осадча.

Українська співачка Настя Каменських також привітала українців із цим важливим днем знімком із нашим улюбленим прапором.

– З Днем Українського прапора, – підписала знімок артистка.

До привітань приєднався і Потап, опублікувавши пізнавальний ролик із нашої історії.

-У генетичному коді народу

Наша свобода, кольори

Жовті як сходи, кольори

Сині як води – з Днем прапора, шановні! – заявив артист.

Софія Ротару з початку літа активно коментує те, що відбувається в Україні, – тепер вона вирішила підтримати теплими словами фанатів.

Не лише зірки вітають одна одну – саме час відправити листівки з Днем Державного прапора України своїм друзям та близьким, зарядити позитивом та принести гарний настрій на весь день.