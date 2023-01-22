22 січня наша держава відзначає важливе свято, яке тісно пов’язане із здобуттям незалежності – День Соборності України.

Саме у цю дату 1919 року проголосили Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки в єдину державу. Сьогодні, під час війни, це свято стало ще важливішим, оскільки ідея єдності всіх наших земель і людей набула дуже важливого значення.

З Днем Соборності України 2023 громадян нашої країни вирішили привітати зірки шоу-бізнесу, які також розуміють, наскільки важливе зараз значення свята.

Зараз дивляться

Телеведучий Микита Добринін зазначив, що це наше свято єдності та сміливості у боротьбі.

Співачка Злата Огнєвіч сказала, що незалежність завжди була національним кредо українців.

– З Днем Соборності України, – написала виконавиця у Instagram.

Співак Макс Барських показав кадри, які, очевидно, зроблені під час його виступів. На них глядачі тримають у руках синьо-жовтий прапор.

– З Днем Соборності України, незламна, – написав він.

Привітав шанувальників і ведучий Андрій Бєдняков.

– З Днем Соборності України. Це я вам як маріуполець говорю, – наголосив він.

Співачка Оля Цибульська вирішила поцікавитися у підписників, хто з якого міста.

Актор Тарас Цимбалюк залишив підпис у кольорах прапора України.

– З Днем Соборності України. Слава героям! – лаконічно написав він.

Телеведучий Володимир Остапчук поділився історією Дня Соборності, а саме цитатою, якою проголосили Акт злуки.

Актор Андрій Ісаєнко наголосив, що ми маємо пам’ятати всіх, хто віддав своє життя за Україну.

– З Днем Соборності України. Пам’ятай про загиблих за її свободу, – зазначив він.

Мультиартист Дмитро Монатик наголосив, що ця дата важлива для кожного українця.