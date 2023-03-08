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Свобода переможе: Наталія Могилевська підтримала протести в Грузії

8 Березня 2023, 08:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Могилевська

Співачка Наталія Могилевська підтримала протести в Грузії. Артистка поділилася відео в Instagram, де відбувається зіткнення протестувальників із правоохоронними органами.

– Ось вона єдність. Грузіє, ми з вами! Тримайтеся. Свобода переможе! – коротко описала зірка ролик.

На відео можна побачити, як поліція використовує водомети, щоб розігнати протестувальників. Утім, це не стало перепоною для сміливої жінки, яка продовжувала розмахувати прапором Євросоюзу над головою. До неї оперативно долучилося ще кілька чоловіків, щоб боротися з напором води.

Користувачі мережі активно підтримали артистку та її думки щодо протестів:

Зараз дивляться
  • Не бійтеся висловлювати свою думку – це сила.
  • Країна щирих і добрих людей! Вірю у вільний і сильний народ Грузії.
  • Грузіє! Боріться і поборете! Український народ з вами!
  • Жінка – символ вільної Грузії!

Нагадаємо, що протести в Грузії почалися через бажання парламенту Грузії ухвалити закон про іноагентів. Це дасть змогу обмежити можливості діяльності низки неурядових організацій і медіа в країні. Правоохоронні органи почали жорстоко розганяти учасників акції, застосовуючи водомети та сльозогінний газ. З боку протестувальників у поліцію почали кидати коктейлі Молотова.

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Грузія Наталя Могилевська
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