Співачка Софія Ротару регулярно вітає українців з різними святами. Не став винятком і Великдень. Артистка привітала усіх традиційним для себе способом – у сториз.

Софія Ротару привітала з Великоднем

Для святкової листівки артистка обрала картинку у синьо-жовтих тонах. Вона зображує людину, що тримає в руках паску, прикрашену зокрема й національним гербом – тризубом.

– Світлого мирного Великодня! – зазначено у привітанні.

Зазвичай звернення Ротару до підписників мають саме такий вигляд. Артистка ніколи не робить розмовних сториз і дуже рідко пише щось від себе, зазвичай обмежуючись уже готовими картинками.

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Софія Ротару в Instagram вітає фоловерів з усіма державними та важливими релігійними святами, а також реагує на різні події в Україні, зокрема трагічні. Залишається загадкою, хто веде сторінку співачки – сама вона, чи хтось із її команди.