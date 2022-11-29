Співачку Світлану Лободу не визнаватимуть персоною нон ґрата в Литві. Міністерство закордонних справ не знайшло об’єктивних підстав для цього, а значить, гастролі артистки там відбудуться.

Нещодавно з’явилася інформація, що Лобода може потрапити в список персон нон ґрата Литви через активну концертну діяльність у РФ. Тоді про це повідомив міністр культури Симонас Кайріс.

Після цієї новини продаж квитків на концерти Світлани в Литві був припинений, проте на наступний день його все ж відновили.

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– Торгівля відновилася. Захід відбудеться у заплановані дати. Організатор отримав офіційне повідомлення про те, що виконавець не буде включений в список небажаних осіб у Литві, – таке повідомлення було опубліковано на платформі продажу квитків.

За словами прессекретаря міністра закордонних справ Пауліни Левіцкайте, процедура можливого включення артиста до вищевказаного списку була розпочата минулої середи, 23 листопада, після того, як в литовському суспільстві виникли питання про майбутні концерти Лободи в Литві. МЗС звернулося до своїх партнерів в Україні з проханням дати оцінку публічним заявам і позиції співачки з приводу російської агресії.

Вивчення фактів показало, що немає ніяких правових підстав чи об’єктивних даних, що свідчать про те, що артистка може стати персоною нон ґрата.

Сама ж Світлана одразу сказала, що підстав внесення її в список – немає.