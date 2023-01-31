Вагітна співачка Світлана Тарабарова розсекретила стать третьої дитини.
Разом із чоловіком, концертним директором Олексієм Бондарем та двома їхніми дітьми – Іваном і Марією вони влаштували сімейне гендер-паті.
Подружжя відкрило велику святкову коробку, з якої вилетіли кульки ніжно-рожевого кольору. У них буде дівчинка.
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Підписники в Instagram привітали артистку, побажавши їй легких пологів.
- Клас! Щастя вам та легких пологів!
- Вітаємо сім’ю! Здоров’я вам та дитині!
- Ура! Я вгадала!
- Ідеально! Це добрий знак для закінчення війни.
- Клас! Старший брат та дві сестрички, – пишуть користувачі мережі.
Про те, що Світлана Тарабарова чекає на третю дитину, стало відомо в листопаді 2022 року.
Тоді артистка оприлюднила фото, на якому постала із позитивним тестом на вагітність.
Фото: Світлана Тарабарова