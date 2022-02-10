Студія Universal Pictures представила трейлер фільму Світ Юрського періоду 3: Домініон. Головну роль у картині зіграв Кріс Пратт.

Також у стрічці з’являться Брайс Даллас Ховард, Лора Дерн, Джефф Голдблюм, Сем Ніл, Омар Сі. Режисером знову виступив Колін Треворроу.

Прем’єра фільму Світ Юрського періоду 3: Домініон заплановано на червень 2022 року.

Згідно з сюжетом, після того, як динозаври вирвалися у реальний світ, нас очікує вже інша реальність.

Після подій 2018 року динозаври стали поширеними у диких місцях. Через щоденну присутність цих істот світ помітно змінився.

Поки мало відомо про те, що буде у фільмі, але Треворроу повідомив, що, на відміну від попередніх фільмів, події нової картини відбуватимуться за межами США.

– Події відбуваються у всьому світі, у найрізноманітніших середовищах: дика місцевість, місто, пустеля, сніг, – зазначив режисер.

Світ Юрського періоду 3: Домініон – стане завершальною стрічкою.