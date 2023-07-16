Співачка і модель Даша Астаф’єва розкритикувала Олега Винника, який через 1,5 року повномасштабної війни перервав мовчання і поскаржився, що жодного разу за цей час не був у перукаря.

Каже, знамениті люди мають дуже великий вплив, що важливо під час війни. Ти можеш доносити якісь меседжі до своєї аудиторії, робити збори, допомагати людям тощо. Однак деякі колеги Даші вирішили цього не робити.

Так, Астаф’єва згадала Олега Винника, який тривалий час не виходив на зв’язок із прихильниками і лише через 1,5 року дав велике інтерв’ю.

– Яка це влада бути впізнаваною людиною і як це круто… Це і є магія того, що ти обраний небом, ти зірка. А не ось ті зірки, у яких проблеми: Я за всю війну жодного разу не сходив до перукаря. Це просто мем. Я про Винника, – наголосила Даша.

Також нерозуміння в Даші викликають ті, хто втомився від війни. Каже, людям, які залишилися в Україні, огидно дивитися на тих, хто тусується. Особливо – військовим і тим, хто втратив батьків, дітей, рідних людей.

– Є люди, у яких мільйони підписників, але вони не роблять жодних зборів. Не допомагають просувати український контент. Світ розділився на людей гіперчутливих, які забирають на себе цей час і війну, і людей, які від якогось бруду відштовхуються, але постійно тонуть і не пливуть, – зазначила Астаф’єва.

Нагадаємо, у червні вийшло перше велике інтерв’ю з Олегом Винником, у якому він розповів, коли виїхав з України, на що хворіє і що жодного разу за час війни не стригся.

Який зараз вигляд має Олег Винник – дивіться на Фактах ICTV.