Співачка Анна Трінчер з’їхала із заміського будинку, у якому жила разом із чоловіком, блогером Олександром Волошиним.

В Instagram артистка розповіла, що зараз зупинилася в квартирі.

– Ну все… Тепер я живу у квартирі. Сумно… Із мінусів – я не хочу жити у квартирі, – поділилася Трінчер.

Також вона показала, як проводить час без чоловіка, пожартувавши, що зазвичай, коли дівчата роз’їжджаються з хлопцями, у них істерика, сльози й апатія. Анна ж вирушила пити чай.

Раніше ми писали про те, що Трінчер і Волошин вирішили роз’їхатися. Це рішення вони ухвалили на спільній сімейній сесії, оскільки в їхніх стосунках настала криза.

Поки що подружжя роз’їхалося на два тижні. Незважаючи на це, вони продовжують бачитися і спілкуватися, принаймні, такий висновок можна зробити з Instagram-stories двох.