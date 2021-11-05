4 листопада українське суспільство неабияк сколихнула трагічна новина про смерть видатного режисера Віталія Малахова. Він помер на 68-му році життя від сепсису.

Зірки відреагували на смерть художнього керівника Театру на Подолі та висловили щирі співчуття його дочці Даші Малаховій.

Телеведуча Маша Єфросініна зізналася, що Віталій був для неї учителем та наставником. Вона опублікувала його світлину та подякувала за все.

– Як сумно та боляче розпочався цей день! Пішов мій учитель і наставник, людина, яка подарувала столиці унікальний театр на Подолі… Видатний режисер і революціонер не лише у своїх постановках, а й у своєму баченні світу! Віталію Юхимовичу, знаю, що ви б і зараз пожартували, і всі засміялися б крізь гіркі сльози … Таким ви були! Дякую вам за все, – написала Маша.

Акторка Анна Саліванчук назвала Віталія Єфимовича другим батьком і зазначила, що саме він повірив у неї і навчив не боятися сцени. Анна зіграла з Малаховим понад 18 головних ролей.

– Ти був для мене як другий батько! Як мені тебе не вистачатиме, як нам усім Вас не вистачатиме. Дякую вам за все. За те, що в мене повірили, дали шанс, навчили довіряти собі, не боятися сцени, я з вами зіграла понад 18 головних ролей. Таких, як ви, не буває. Ви знаєте більше, ніж молодь, ночами не спали, а все дізнавалися про щось новеньке і приносили це нам, своїм акторам, своїм дітям. Ви незвичайний, талановитий, а ваше почуття гумору… розсмішити завжди могли будь-кого! – написала Анна.

Свої співчуття Даші Малаховій висловила акторка Ірма Вітовська.

– Дашуню, прийми мої співчуття… Світла пам’ять… Хай його душу Господь оселить в місці, повному любові. Тримайтесь… Обіймаю, – написала Ірма.

Також на смерть режисера відреагувала акторка Ольга Сумська.

– Боже мій, як же так?! Дашенько, дорога, це дуже боляче… Віталію Юхимовичу… Майстре! Дякую за любов до театру, за неймовірний талант, за приголомшливий творчий шлях… Найглибші співчуття, – написала Сумська.

Про смерть Віталія Малахова повідомила його донька Даша у соціальній мережі Facebook. У жовтні режисер потрапив до лікарні, де медики боролися за його життя.

На прохання Даші Малахової здати кров для батька – відгукнулося багато людей, проте хвороба виявилася сильнішою.