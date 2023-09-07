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Сукня підвела: Брітні Спірс мало не опинилася топлес під час танцю

7 Вересня 2023, 10:32
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Спірс
Джерело: Depositphotos

Брітні Спірс мало не опинилася топлес на вечірці через невдалу сукню. Співачка вирішила станцювати в ресторані, але її одяг явно підвів.

Це сталося в ресторані Baja Diablo, де зірка з’явилася в компанії охоронців і подружки.

Брітні вирішила станцювати, і в один момент рукав її сукні зісковзнув з плеча і майже оголив груди. Утім, ні охоронці, ні подружка не переймалися з цього приводу і продовжили танцювати.

Свій образ Спірс доповнила сонцезахисними окулярами та намистом. Всупереч танцям, артистка хотіла залишитися непомітною для суспільства, про що вона розповіла в Instagram.

– Мені страшенно соромно! Я навіть не підозрювала, що мене записують з усіх боків! Я всього лише людина і гадки не маю, що відбувається з моїм волоссям, але я зробила піт-стоп у Мексиці, – заявила Брітні.

Відомо, що зараз Брітні насолоджується своїм холостяцьким життям у Мексиці після розлучення з Семом Асгарі – її бачили топлес на коні, а також її нові татуювання на тілі.

Нагадаємо, що раніше співачка запідозрила свого колишнього чоловіка в роботі на батька, щоб отримати її гроші. Це було на руку опіці над зіркою.

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