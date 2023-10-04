Анна Кошмал поскаржилася на шахраїв

Акторка Анна Кошмал стала жертвою шахраїв у соцмережах. Вона звернулася по допомогу до шанувальників.

В Instagram-stories Анна розповіла, що хтось у TikTok створив її фейкову сторінку. У профілі публікують відео акторки під пісні скандальних виконавців – путіністів і зрадників України. Очевидно, хтось вирішив підставити Кошмал.

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Крім того, на фейковому акаунті зірки – понад 120 тис. підписників. Шахраям вдається збирати величезну кількість переглядів і лайків.

Люди, які не знають, що це не справжній профіль акторки, критикують її та обурюються вибором треків. Деякі користувачі пишуть, що це фан-акаунт. Сама ж Анна просить допомоги в його блокуванні.

– Друзі, потрібна ваша допомога. Хтось створив профіль у Tik Tok і публікує мої відео під пісні зрадників! Буду вдячна, якщо поскаржитеся, – повідомила Анна.

До того ж, у профілі є і звичайні життєві відео Кошмал, які, судячи з усього, беруть із її Instagram. Поки що фейковий акаунт не вдалося заблокувати, тож він продовжує діяти.

Фото: Анна Кошмал