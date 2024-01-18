Українська співачка Джамала пригадала, як була членом журі Національного відбору на Євробачення, та показала фото з конкурсів різних років.

Джамала висловилась про суддівство у Нацвідборі

Артистка зазначила, що бути членом журі у Нацвідборі – це завжди відповідально. Особливо складно, коли доводиться оцінювати роботу колег.

– Конкурс – це завжди супер стресово і хвилююче, ще і тому, що серед учасників майже завжди мої колеги, з якими я виступаю на одних майданчиках або в дуже добрих стосунках. Але тим не менш, обираємо пісню. Так, саме пісню! Саме пісню, яку відчуваєш – вона вогонь, – поділилась Джамала.

Співачка згадала, як обирала пісню гурту Go-A Шум для Євробачення у 2021 році і не помилилася, адже зараз цей колектив є “однією з візитівок України у світі”.

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– Так само і Stefania Kalush Orshestra, яка принесла нам стільки радості у вигляді Євробачення 2022. Tvorchi, які вразили своїм стилем та звучанням. Я завжди вболіваю за якісну українську музику і відбір завжди сприймаю як класний концерт. Дуже хотілось би, щоб знову був відмінний представник на Євробачення 2024, – додала Джамала.

Зазначимо, що до 22 січня у застосунку Дія триває голосування за членів журі Нацвідбору на Євробачення 2024. Серед дев’яти кандидатів лише троє увійдуть до складу журі.

Наразі найбільше голосів набрали Андрій Данилко та Джамала. За третє місце змагаються Сергій Танчинець та Катерина Павленко.