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Страшна несправедливість: Лайма Вайкуле про війну в Україні та провину Путіна

29 Березня 2023, 13:47
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Лайма Вайкуле

Латвійська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відчувала безсилля, оскільки не знала, що таке може статися.

Каже, мовчала перший час не тому що не знала, що сказати, а просто не могла говорити, тому що була не в формі і перебувала в Америці. Пригадує, спершу зателефонувала своєму музиканту з Києва, щоб висловити слова підтримки, а потім проридала півтори години. Сказала вона в YouTube-каналі И грянул Грэм.

– Страшна несправедливість. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, хочеться просто кричати. Але це нікому не допоможе. Для мене це жахлива, несправедлива війна. Я не можу це прийняти. Не розумію, як сталося, що люди не розуміють, що відбувається. Усім, хто зі мною на цю тему починає говорити, – я їм кажу: – Не залазьте в нетрі. Хто почав війну? Почав Путін. Більше нічого не треба говорити – він винен, – наголосила Вайкуле.

Додає, згадує слова когось про те, що не потрібно виправдовувати агресію. Однак визнає, що розуміє росіян, оскільки це їхня батьківщина, до того ж, жорстка заборона на свободу слова.

Зараз дивляться

– У Росії люди не можуть сказати, що Путін не правий, він помилився і зробив дуже поганий вчинок. Мені здається, у цьому немає нічого поганого… Ми ж критикуємо своїх рідних… А у вже великій державі ти маєш говорити: – Так, я люблю свою батьківщину, але мій правитель вчинив неправильно, – сказала Лайма.

Після початку повномасштабної війни співачка відрізала всі зв’язки з РФ. Каже, поки ця країна не визнає, що не права – її ноги там не буде.

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Фото: Лайма Вайкуле

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Війна в Україні Підтримка України
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