Латвійська співачка Лайма Вайкуле зізналася, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відчувала безсилля, оскільки не знала, що таке може статися.

Каже, мовчала перший час не тому що не знала, що сказати, а просто не могла говорити, тому що була не в формі і перебувала в Америці. Пригадує, спершу зателефонувала своєму музиканту з Києва, щоб висловити слова підтримки, а потім проридала півтори години. Сказала вона в YouTube-каналі И грянул Грэм.

– Страшна несправедливість. Ти розумієш, що ти нічого не можеш зробити, хочеться просто кричати. Але це нікому не допоможе. Для мене це жахлива, несправедлива війна. Я не можу це прийняти. Не розумію, як сталося, що люди не розуміють, що відбувається. Усім, хто зі мною на цю тему починає говорити, – я їм кажу: – Не залазьте в нетрі. Хто почав війну? Почав Путін. Більше нічого не треба говорити – він винен, – наголосила Вайкуле.

Додає, згадує слова когось про те, що не потрібно виправдовувати агресію. Однак визнає, що розуміє росіян, оскільки це їхня батьківщина, до того ж, жорстка заборона на свободу слова.

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– У Росії люди не можуть сказати, що Путін не правий, він помилився і зробив дуже поганий вчинок. Мені здається, у цьому немає нічого поганого… Ми ж критикуємо своїх рідних… А у вже великій державі ти маєш говорити: – Так, я люблю свою батьківщину, але мій правитель вчинив неправильно, – сказала Лайма.

Після початку повномасштабної війни співачка відрізала всі зв’язки з РФ. Каже, поки ця країна не визнає, що не права – її ноги там не буде.

Фото: Лайма Вайкуле