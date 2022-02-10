Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла, що ніколи не була на День святого Валентина на побаченні.
Артистка поділилася серією знімків зі свого нового кліпу #Пошта. На першому кадрі виконавиця сидить на самоті у закладі та дивиться на закохані пари.
– Перше фото – мій страх, який наближається разом із 14 лютого. Люблю цей день, бо стільки багато щасливих закоханих пар довкола, але в житті я жодного разу не провела його на побаченні, – зазначила Яна в Instagram.
Jerry Heil зізналася, що іноді навіть розривала стосунки спеціально до Дня всіх закоханих.
– Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати навіть таку владу, – підсумувала вона.
Підписники підтримали артистку, а також висловили своє ставлення до Дня всіх закоханих.
- Мені також не дарували валентинок. Ми з чоловіком ніколи не святкуємо це свято.
- Яна, сподіваюся, ви ще напишете свою пісню про День святого Валентина. Всьому свій час.
- Пропрацюй ці травми… Заміни їх позитивними.
- Кохання має свою формулу.
- Почекай! Він сам тебе знайде тоді, коли ти навіть не чекатимеш цього.
- Для мене 14 лютого – це просто дата в календарі.
- Я готова завалити тебе валентинками, якщо це тобі потрібно, – пишуть шанувальники артистки.
На початку лютого Jerry Heil представила ліричний трек Пошта. В основі композиції – історія про нерозділене кохання та самотність.