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Страх наближається разом із ним: Jerry Heil про травму, пов’язану з 14 лютого

10 Лютого 2022, 10:34
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Страх наближається разом із ним: Jerry Heil про травму, пов’язану з 14 лютого
Джерело: Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла, що ніколи не була на День святого Валентина на побаченні.

Артистка поділилася серією знімків зі свого нового кліпу #Пошта. На першому кадрі виконавиця сидить на самоті у закладі та дивиться на закохані пари.

– Перше фото – мій страх, який наближається разом із 14 лютого. Люблю цей день, бо стільки багато щасливих закоханих пар довкола, але в житті я жодного разу не провела його на побаченні, – зазначила Яна в Instagram.

Jerry Heil зізналася, що іноді навіть розривала стосунки спеціально до Дня всіх закоханих.

– Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати навіть таку владу, – підсумувала вона.

Підписники підтримали артистку, а також висловили своє ставлення до Дня всіх закоханих.

  • Мені також не дарували валентинок. Ми з чоловіком ніколи не святкуємо це свято.
  • Яна, сподіваюся, ви ще напишете свою пісню про День святого Валентина. Всьому свій час.
  • Пропрацюй ці травми… Заміни їх позитивними.
  • Кохання має свою формулу.
  • Почекай! Він сам тебе знайде тоді, коли ти навіть не чекатимеш цього.
  • Для мене 14 лютого – це просто дата в календарі.
  • Я готова завалити тебе валентинками, якщо це тобі потрібно, – пишуть шанувальники артистки.

На початку лютого Jerry Heil представила ліричний трек Пошта. В основі композиції – історія про нерозділене кохання та самотність.

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Теги
Jerry Heil , День святого Валентина
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