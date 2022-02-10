Українська співачка Jerry Heil (справжнє ім’я – Яна Шемаєва) розповіла, що ніколи не була на День святого Валентина на побаченні.

Артистка поділилася серією знімків зі свого нового кліпу #Пошта. На першому кадрі виконавиця сидить на самоті у закладі та дивиться на закохані пари.

– Перше фото – мій страх, який наближається разом із 14 лютого. Люблю цей день, бо стільки багато щасливих закоханих пар довкола, але в житті я жодного разу не провела його на побаченні, – зазначила Яна в Instagram.

Jerry Heil зізналася, що іноді навіть розривала стосунки спеціально до Дня всіх закоханих.

– Маленькій Яні жоден однокласник не подарував валентинку. Дитячі травми можуть мати навіть таку владу, – підсумувала вона.

Підписники підтримали артистку, а також висловили своє ставлення до Дня всіх закоханих.

Мені також не дарували валентинок. Ми з чоловіком ніколи не святкуємо це свято.

Яна, сподіваюся, ви ще напишете свою пісню про День святого Валентина. Всьому свій час.

Пропрацюй ці травми… Заміни їх позитивними.

Кохання має свою формулу.

Почекай! Він сам тебе знайде тоді, коли ти навіть не чекатимеш цього.

Для мене 14 лютого – це просто дата в календарі.

Я готова завалити тебе валентинками, якщо це тобі потрібно, – пишуть шанувальники артистки.

На початку лютого Jerry Heil представила ліричний трек Пошта. В основі композиції – історія про нерозділене кохання та самотність.