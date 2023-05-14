Мама – найголовніша і найрідніша людина в житті кожного. На її плечах – величезна відповідальність за свою дитину від самого її народження, а тому роль мами є хоч і щасливою, але дуже складною.

Особливо несолодко бути мамою під час війни. Страшно навіть уявити, який буревій емоцій панує в кожній жінці, що намагається захистити свою дитину від усіх подій і можливих наслідків. Не виняток – селебриті, адже не всі зіркові мами ухвалили рішення залишити Україну з маленькими дітьми, багато хто залишається тут, незважаючи на можливості.

В ексклюзивних коментарях для Фактів ICTV зіркові мами розповіли, яке воно – материнство під час війни і в чому його особливість.

Співачка MamaRika стала мамою незадовго до повномасштабного вторгнення. У серпні 2021 року виконавиця народила сина Давида.

Наразі каже, материнство під час війни – найскладніше, з чим їй доводилося стикатися, оскільки це возз’єднання найбільших страхів, які ти можеш мати в житті.

– Материнство — це взагалі не просто. Це постійне хвилювання про свою дитину, якій ти намагаєшся віддати все найкраще, вберегти від якогось горя, але коли у твою країну приходить війна, то ти буквально щомиті хвилюєшся за життя своєї дитини, – каже MamaRika.

Додає, все посилюється в сотні разів, ніж у звичайному житті. Найважче з чим стикалася артистка – коли тікала від війни з маленьким сином. Тоді вона зрозуміла, що в моменти, коли ти буквально прикриваєш дитину від ракет, готова віддати за неї своє життя.

– У такому режимі ми живемо всі ці півтора року. Щоразу, коли повітряна тривога, щоразу, коли над нашим будинком реально літають ворожі снаряди, а це відбувається постійно, я відчуваю тваринний страх за свою дитину. Ти не думаєш про себе, а лише про сина і як його вберегти, – наголосила співачка.

Найбільша увага наразі приділяється тому, щоб у всьому цьому стресі знаходити час жити далі й намагатися давати дитині нормальне життя, майбутнє.

Розуміє, що син має рости, розвиватися, а тому не повинен бути позбавлений дитинства.

– Діти не повинні страждати від того, що відбувається у нас, дорослих. Ми намагаємося якомога більше приділяти йому уваги і зробити все так, щоб компенсувати всі стреси. Мій син, коли летять ракети, чує звуки і каже: Бабах. Це не нормально для дитини в 1,8 року, що вона розуміє, що відбувається, – поділилася MamaRika.

Підсумовує, важливо не тільки концентруватися на своєму страху, а й пам’ятати, що життя триває, незважаючи ні на що. Поєднання страхів із реальністю і тим, що ми маємо жити далі – дикий коктейль, у якому ми всі вже півтора року.

Виконавиця Yaromiya також згодна з тим, що війна внесла свої корективи в темп життя та у виховання малечі. Каже, діти більш свідомо і дисципліновано стали реагувати на тривоги, які стабільно лунають.

– Щоразу з початку війни доводилося їм роз’яснювати і вести розмови про те, що ми зараз змушені так жити, але це все тимчасово і ми швидко переможемо, – поділилася артистка.

Акторка Наталка Денисенко до війни думала, що найголовніше в маминій роботі – стежити, щоб дитина правильно харчувалася, за її психологічним здоров’ям, настроєм, за тим, як вона розвивається.

Після повномасштабного вторгнення на перше місце стала безпека і психологічний стан.

– Все інше, наприклад, якщо з’їсть цукерку перед обідом – нічого. Нехай краще він буде в безпеці, оскільки в нас така ситуація зараз у країні, що йде війна. Якщо раніше я була тією мамою, яка ні за що не хвилюється – ні за нежить, ні за збиті коліна, я була впевнена, що в мого сина гарний імунітет, усе буде добре, така – на позитиві, то зараз я хвилююся за все, – зізнається Наталка.

Каже, з’явилося більше страхів, однак попри це, додалося сил і впевненості в тому, що ти можеш захистити свою дитину. Любові менше чи більше не стало, оскільки любов до своїх дітей – стала величина.

Співачка Navka каже, у неї як у мами мета завжди була одна, щоб діти, коли виростуть, вели такий спосіб життя, де відчуватимуть себе щасливими та реалізованими. Вона хоче, щоб вони своїми знаннями, вміннями та улюбленою справою могли робити цей світ кращим.

– Звісно, з приходом війни, особливо на початку повномасштабного вторгнення, додався момент, що ти відповідаєш не просто за те, якими діти виростуть, а й чи будуть вони жити взагалі. Я думаю, у всіх батьків стався такий момент, – зазначає виконавиця.

Додає, тепер розуміє, що не лише вона, а й її діти відповідальні за те, якою Україна буде в майбутньому, оскільки саме їхнє покоління відбудовуватиме нашу країну.

Вірить у те, що її діти також будуть причетні до майбутнього розквіту нашої прекрасної України.